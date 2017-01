Kirchen-Hausen Edelmetall für sieben verdiente Kirchen-Hausener Angler

DEr Landesfischereiverband Baden-Württemberg zeichnet engagierte Mitglieder aus.

Bei der Angelgemeinschaft Kirchen-Hausen gab es eine Ehrungsflut des Landesfischereiverbandes Baden-Württemberg. Kreisverbandsvorsitzender Klaus Lachner vom benachbarten Kreisverband Schwarzwald-Baar ehrte bei der Hauptversammlung sieben verdiente und langjährige Mitglieder. Drei davon erhielten für über 30-jährige Tätigkeit im Verein das große goldene Ehrenzeichen des Landesverbandes. Die beiden Vorsitzenden Jerome Krieger und Thoma Müller leiteten abwechselnd und ergänzend die Versammlung.

"Das Fangergebnis hielt sich im letzten Jahr in Grenzen, entweder war zuviel Wasser in Donau und Aitrach oder zuwenig", unterstrichen die Vorsitzenden. Und derzeit ist es sehr niedrig. Gewässerabschnitte, die nicht zugefroren waren, wurden vom Kormoran mehr oder weniger leergefressen. Seinen letzten Bericht als Schriftführer gab Walter Frank, der sein Amt in der Versammlung abgab. An- und Abfischen, die Gewässerputzete, Pflegemaßnahmen an der Bepflanzung der Aitrach, ein Ausflug und die Wanderung zwischen Weihnachten und Neujahr, an der nicht nur Angler teilnehmen, wurde organisiert. Ortsvorsteher Christoph Moriz dankte den Anglern für die Arbeit am und für die Gewässer.

Klaus Lachner übermittelte die Grüße des Verbandes und hob die junge Führungsmannschaft der Kirchen-Hausener Angler hervor. Die Ehrung mit dem großen goldenen Abzeichen (Großgold) des Verbandes erhielten Beisitzer Norbert Keller und Schriftführer Walter Frank (beide gaben ihre Ämter ab) sowie Gunter Knauß und in Silber Holger Knauß, Rainer Wullich, Jerome Krieger und Thomas Müller.

Bei den Wahlen wurden neben den beiden Vorsitzenden Jerome Krieger und Thomas Müller Kassierer Gunter Knauß, die Beisitzer Holger Knauß, Matthias Rapp und Rainer Hogg, Gewässerwart Rainer Wullich und Jugendwart Matthias Martini wiedergewählt. Neuer Schriftführer wurde Torsten Frieseke und neuer Beisitzer Michael Matuschke.