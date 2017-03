Kirchen-Hausen Duo führt künftig Musikverein Kirchen-Hausen

Marcel Elsässer und Jeanette Marquardt bilden die neue Führungsspitze. Engelbert Zürcher gibt Vorsitz ab.

Der Musikverein Kirchen-Hausen hat eine neue Führungsspitze. Engelbert Zürcher gab sein Amt als Vorsitzender in der Generalversammlung ab, künftig wird der Verein von einem Duo geführt. Marcel Elsässer und Jeanette Marquardt sind das Duo. Neu besetzt wurde auch das Amt der Jugendleiter mit Lukas Federle und Alica Gschlecht.



In diesem Jahr wird beim Dorffest, das vom 25. bis 28. Mai stattfindet, am Sonntag, 28. Mai, wieder ein Rasentraktorrennen durchgeführt. Die Aktiven des Vereins hatten im letzten Jahr 20 öffentliche Auftritte. Als besonderes Ereignis wurde bei der Generalversammlung der Ausflug in die Heimat des Dirigenten Ferenc Guti nach Oroshaz in Ungarn von Schriftführerin Melanie Elsässer betont. Dieser Aussage pflichtete auch der Vorsitzende Engelbert Zürcher bei, der sich bei Ferenc Guti für die Organisation bedankte.



Umrahmt wurden in Kirchen-Hausen wieder die kirchlichen Feste. Der musikalische Höhepunkt war das Herbstkonzert, das zusammen mit der Bläserjugend stattfindet. Die Ausbildung des Nachwuchses erfolgt in der Bläserschule, bei der Grundschule Kirchen-Hausen gibt es auch eine Bläserklasse. Die Bläserjugend des Vereins ist ein eigenständiger Verein, sodass diesbezüglich keine Bilanzen bei der Generalversammlung des Musikvereins gezogen wurden.

Bei der Generalversammlung wurden Uwe Kraft und Johann Frank für 35-jährige Mitgliedschaft im Musikverein geehrt, Marion Schelling für 25 und Marcel Elsässer für 20 Jahre. Ortsvorsteher Christoph Moriz hob die Jugendarbeit und die kulturelle Arbeit des Musikvereins in Kirchen-Hausen hervor.



Bei den Wahlen wurden Marcel Elsässer und Jeanette Marquardt zum neuen Vorstandsteam gewählt. Schriftführerin bleibt Marion Elsässer, Kassiererin Anita Springindschmitten. Aktive Beisitzer sind Andreas Honold, Sandra Grimm und Marion Schelling, Jugendleiter Lukas Federle und Alica Gschlecht sowie passive Beisitzer Thomas Volk und Michael Weber. Neuer Kassenprüfer ist Uwe Kraft. Das diesjährige Dorffest konkurriert mit dem Jubiläum in Pfohren, man will aber dennoch am traditionellen Termin festhalten.