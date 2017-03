Gutmadingen Drei Premieren bei einem Auftritt

Musikverein stellt beim ersten Frühjahrskonzert in der Geisinger Halle die neuen Uniformen vor

Das Konzert des Musikvereins Harmonie Gutmadingen hatte etliche Besonderheiten: Zum ersten Mal konzertierte der Verein beim Frühjahrskonzert nicht in Gutmadingen, zum ersten Mal seit 25 Jahren traten die Musiker in neuen Uniformen auf und zum ersten Mal wurden zwei junge Frauen für 25-jährige aktive Zugehörigkeit zum Verein geehrt.

Ungewohnt war für die Musiker die große Bühne der Geisinger Stadthalle. Anders als im derzeit gesperrten Gemeinschaftshaus hatten die Musiker viel Platz. Und dass der Hans-Sorg-Saal nicht alle Besucher aufnehmen konnte und einige auf der Empore Platz nahmen – übrigens bei einem Konzert mit die besten Plätze – freute die Verantwortlichen des Vereins noch mehr. Dirigent Alexander Mayer hatte das Konzert rund um das Thema Musical aufgebaut. Und die Welt der Musicals ist eben unterschiedlich von der Thematik und damit auch von den Anforderungen an Blaskapellen: Ob es nun "blutrünstig" zum Tanz der Vampire ging oder dann zu Mary Poppins mit den Songs A spoonful of sugar, I love to laugh, Sand Dance, Jolly und selbstverständlich Supercalifragilisticexpialidocius. Wer schon in Bochum war und das Musical der schnellen Rollen begeistert verfolgte, wurde nochmals in Starlight-Express versetzt.

Tanja Weiler war die erste Gesangsolistin des Abends, musikalisch gab es bei den Stücken zahlreiche Solis, mit dem Lied "Ich gehör nur mir" aus dem Musical Elisabeth. Wer bleibt ruhig sitzen bei "We will rock you"? Auch beim Frühjahrskonzert nicht. Da wurde rhythmisch mitgeklatscht, und auch das Musical der bekannten Popgruppe Abba "Mama mia", ein raffiniertes ABBA-Medley, das Jung und Alt anspricht. Nochmals ein Gesangssolist mit Karl Glunk als Milchmann Tevie aus Anatevka, ehe die Ehrungen anstanden.

Zum ersten Mal konnten bei der Harmonie zwei Frauen für 25-jährige aktive Zugehörigkeit geehrt werden:Tanja Weiler und Christine Tritschler. Beide sind nicht nur aktive Musiker und Ausbilder, sondern auch im Vorstand tätig. Tanja Weiler als Vizedirigentin aufgrund ihrer beiden Dirigentenlehrgänge und Christine Tritschler seit über einem Jahrzehnt als Kassiererin. Bürgermeister Walter Hengstler, Vizepräsident des Blasmusikverbandes, nahm zusammen mit den drei Vorständen Simon Glunk, Jürgen Münzer und Gerhard Kehm die Ehrung vor. Den zweiten Teil des Konzertes gestaltete die Harmonie aus Niedereschach.