Gutmadingen Doppelte Premiere bei der Harmonie Gutmadingen

Gutmadinger Musikverein spielt erstmals in der Geisinger Stadthalle. Neue Uniformen werden bei Wunschkonzert vorgestellt.

Das Gemeinschaftshaus von Gutmadingen wird derzeit umgebaut und ist für sämtliche Benutzungen bis voraussichtlich Oktober gesperrt. Aus diesem Grund finden in diesem Jahr drei der vier Frühjahrskonzerte der Musikvereine der Region Geisingen in der Geisinger Stadthalle statt. Den Auftakt macht dabei der Musikverein Harmonie Gutmadingen am Samstag, 25. März. Dieses Konzert ist für die Harmonie in zweifacher Hinsicht ein besonderes Konzert: Das erste in der Geisinger Stadthalle, bei dem die räumliche Enge, die sonst bei den Konzerten der Harmonie herrschte, vorbei sein dürfte und mehr Platz für interessierte Konzertbesucher bietet. Der zweite besondere Grund sind die neuen Uniformen der Harmonie, die inzwischen angeschafft wurden. Die alte, blaue Uniform ist in die Jahre gekommen und wurde nun durch eine neue ersetzt. Musikalisch gesehen wird die neue Uniform beim Konzert vorgestellt, die offizielle und kirchliche Weihe erfährt die Uniform dann im Gottesdienst am Sonntag, 2. April, der um 8.30 Uhr beginnt.

Das Frühjahrskonzert am 25. März ist ein Wunschkonzert, dessen Erlös zur Mitfinanzierung der Uniform verwendet wird. Konzertpartner in diesem Jahr ist die Harmonie aus Niedereschach. Die Gutmadinger Harmonie hat ihren Konzertteil unter das Motto Musicals gestellt. Arragements und Bearbeitungen bekannter Musicals wie Tanz der Vampire, Mary Poppins, oder aus dem Musical Elisabeth „Ich gehör nur mir“, Fetziges aus We will rock you oder dem Starlight-Express bis zu mitreißenden Hits aus Mamma Mia, werden zu hören sein. Die Akteure mit Alexander Mayer als Dirigent proben auf dieses Konzert intensiv seit einigen Wochen. Die Harmonie bietet einen Shuttle-Service von Gutmadingen nach Geisingen an. Wer dieses Angebot nutzen will, kann sich unter den Telefonnummern 07704/923 24 60 oder 0172 138 19 44 melden.

Die anderen beiden Konzerte in der Geisinger Stadthalle sind am 8. April, wenn die Donaumusikanten Gutmadingen aufspielen und am 22. April, wenn die Stadtmusik konzertiert.