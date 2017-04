Geisingen/Gutmadingen Donaumusikanten Gutmadingen geben Gastspiel

Da das Gutmadinger Gemeinschaftshaus umgebaut wird, findet das Frühjahrskonzert in der Geisinger Stadthalle statt.

Die Donaumusikanten Gutmadingen sind der zweite Verein aus Gutmadingen, der zum ersten Mal in der Stadthalle Geisingen zum Konzert einlädt. Der Grund sind die Umbauarbeiten am Gutmadinger Gemeinschaftshaus. Am Samstag, 8. April, findet das Frühjahrskonzert zusammen mit dem Musikverein Feckenhausen als Wunschkonzert statt. Für die Gutmadinger Dirigentin Ines Hasenfratz ist dies ein Treffen mit vielen Bekannten, stammt sie doch aus der Nachbargemeinde und ist als Dirigentin von Musik- und Jugendkapellen in der östlichen Ecke des Landkreises Rottweil bestens bekannt. Da der Hans Sorg Saal der Geisinger Stadthalle einiges mehr an Platz für die Musiker auf der Bühne wie auch für die Besucher bietet, galt es nun schon bis zum Konzert einige Male eine Probe in der Stadthalle abzuhalten.

Bühne bietet mehr Platz

Mehr Platz beim Spielen und eine völlig andere Akustik als in der Enge des Proberaums oder gar auf der Bühne im Gemeinschaftshaus, die aber durch den Umbau nicht größer wird, sind der Grund für diese für Außenproben der Gutmadinger Musiker. Das Konzert beginnt um 20 Uhr und wird durch den Musikverein aus Feckenhausen eröffnet. Die Leitung hat Florian Billerbeck.

Bevor Ines Hasenfratz mit ihren Musikern den zweiten Teil beginnt, werden Ehrungen und Auszeichnungen vorgenommen. Ines Hasenfratz hat sich in der Suche nach musikalischer Literatur in der Filmwelt orientiert. Mit Adventure erleben die Besucher einen Abenteuerfilm ohne Bilder, die sich der Zuhörer in seiner Fantasie selbst schaffen kann. Dann folgt einer der bekanntesten und fiktiven Reiseberichte der Neuzeit mit „Guliver’s Reisen“ oder der "Alpina Saga“, die eine Herausforderung für die Musiker darstellt. Weitere Stücke der Donaumusikanten sind der Drachenkampf der Wikinger „Drachenzähmen leicht gemacht“, „Kaiserin Sissi“ und beide Kapellen gemeinsam mit dem „Tanz der Vampire“ sowie dem Konzertmarsch "The Centurion".

Die Geisinger Stadthalle ist ab 19 Uhr für das Konzert geöffnet.