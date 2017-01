Geisingen/Immendingen Donaubergland wirbt für Wandern in der Region

Die Tourismusgesellschaft wird von Fachkräften aus Immendingen und Geisingen bei ihrem Auftritt auf der Tourismusmesse CMT unterstützt.

Tourismusfachkräfte der Stadt Geisingen und der Gemeinde Immendingen werben auch in diesem Jahr wieder am Stand von Donaubergland auf der großen Tourismusmesse Europas, der CMT (Caravan, Motor, Touristik) in Stuttgart. Von der Gemeindeverwaltung Immendingen wird erneut Heike Fritsch mit dabei sein und über touristische Ziele wie die Donauversinkung informieren. Der 13 Kilometer lange Premium-Wanderweg auf Gemeindegebiet erschließt das Naturphänomen ebenso wie andere sehens- und erlebenswerte Orte der Fremdenverkehrsgemeinde.

Wie die Donaubergland Tourismusgesellschaft informierte, beginnt die CMT dieses Jahr am Samstag, 14. Januar. Mit jeweils über 200 000 Besuchern jährlich ist sie die größte Publikumsmesse für Tourismus in Europa. Bis zum Sonntag, 22. Januar präsentieren sich dabei rund 2000 Aussteller aus der ganzen Welt. Auch das Donaubergland ist wieder mit einem Stand im Rahmen des großen Gemeinschaftsstandes der Schwäbischen Alb in Halle 6 vertreten. "Personelle Unterstützung erhält das Donaubergland-Team in diesem Jahr an den verschiedenen Messe-Tagen durch Mitarbeiterinnen der Stadt Tuttlingen, der Stadt Geisingen, der Gemeinde Immendingen, des Gemeindeverwaltungsverbands Donau-Heuberg, des Freilichtmuseums Neuhausen ob Eck, des Naturparks Obere Donau sowie durch Vertreter der Donautal Touristik in Hausen im Tal," so Donaubergland-Geschäftsführer Walter Knittel.

Neben dem eigenen Stand, an dem die Donaubergland-Postkarten aller Voraussicht nach wieder für große Nachfrage sorgen werden, ist das Donaubergland auch am "Marktplatz" der Schwäbischen Alb gemeinsam mit den Nachbarkreisen Sigmaringen und Zollernalb mit dem Thema "Premiumwandern" präsent. Am ersten Messewochenende informiert das Donaubergland zudem mit einem eigenen Stand auf der Sondermesse "Fahrrad und Wandern" in der Messehalle 9 über alles rund ums Radfahren, die "Donauwellen" und die Qualitätswanderwege im Donaubergland.

In diesem Themenpark "Wandern" wird am Eröffnungstag der "Donauberglandweg" durch den Deutschen Wanderverband erneut als "Qualitätsweg" ausgezeichnet. Deshalb wird am Eröffnungstag die Hirschbrauerei aus Wurmlingen auf der Aktionsfläche am Stand in Halle 6 gemeinsam mit Donaubergland mit "Kostproben" auf die Aktionen im "Donaubierland 2017" aufmerksam machen. Die Messe ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.