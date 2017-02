Geisingen Dieseldiebe schlagen nachts wieder an B31 zu

Erneut haben Dieseldiebe den Schlaf eines Lastwagenfahrers auf einem Parkplatz an der Bundesstraße 31 am Fuße des Wartenbergs genutzt, um aus seinem Lastwagentank etwa 500 Liter abzuzapfen.

Während der Fahrer eines polnischen Lastwagens in seinem Fahrzeug nächtigte, zapften Unbekannte aus dem Tank des Lastwagens, der auf dem Parkplatz "Wartenberg" an der Bundesstraße 31, Höhe Gutmadingen, abgestellt war, etwa 500 Liter Dieselkraftstoff ab. Die Tat erfolgte in der Nacht von Sonntag auf Montag, zwischen 22.30 und 6.10 Uhr. Hinweise zu diesem Diebstahl nimmt der Polizeiposten Immendingen unter der Telefonnummer 07462/94640 entgegen.

Bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, wurde aus dem Tank eines Lastwagens rund 300 Liter Diesel abgeschlaucht. Der Lastwagen war nach Polizeiangaben in der fraglichen Zeit auf dem Parkplatz "Veschperplätzle" an der Bundesstraße 31 in Höhe Wartenberg geparkt. Während der Fahrer in seiner Kabine schlief, brachen die Täter den Tankdeckel auf und stahlen den Kraftstoff.