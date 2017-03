Geisingen Diebe erbeuten nur Münzgeld

Die Alarmanlage eines Geschäfts in Geisingen ruft eine Polizeistreife auf den Plan. Die Täter sind auf der Flucht.

Bei einem Einbruch in ein Geschäft in der Straße "Kleine Breite" haben unbekannte Täter am frühen Sonntagmorgen eine Registrierkasse aufgehebelt und daraus Münzgeld gestohlen. Kurz vor 5 Uhr löste die Einbruchmeldeanlage des Tatobjekts einen Alarm aus. Eine Polizeistreife stellte fest, dass die Eingangstüre aufgebrochen und die Registrierkasse aufgehebelt worden ist. In der Kasse befand sich nur Münzgeld, das die Diebe einsteckten. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.