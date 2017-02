Geisingen Dem Geisinger Grundwasser auf der Spur

Im Geisinger Freizeitgelände Danuterra haben erste Untersuchungen begonnen. Hochwasserschutz und Pläne für Kunstrasenplatz erfordern Blick unter die Erde.

Auf dem Geisinger Espen, dem Freizeitsportgelände Danuterra, wurde jüngst gebohrt: Ein Bohrgerät versenkte an verschiedenen Stellen senkrecht stehende Rohre. Eine Grundwassererkundung, aber für was? Diese Frage stellten sich besonders Gemeinderäte. Denn sowohl für die Erkundung der Tauglichkeit des Geländes für einen möglichen Kunstrasenplatz müssen Grundwasserbeobachtungen durchgeführt werden, als auch für die lokalen Hochwasserschutzmaßnahmen, die allerdings erst im Januar im Gemeinderat diskutiert wurde. Und so schnell wird wohl kaum etwas umgesetzt, zumal das Konzept ja erst noch mit Behörden abgesprochen und abgestimmt werden muss.

Bei der Generalversammlung des SV Geisingen wurde das Thema Kunstrasenplatz erneut angesprochen. Schon seit längerem wird über einen Kunstrasenplatz diskutiert und teilweise emotional zwischen einigen Sportvereinen argumentiert. Im April letzten Jahres beriet der Gemeinderat über das Thema. Bevor eine entsprechende Entscheidung gefällt wird, müssen entsprechende Grundlagen ermittelt werden, wurde damals betont. Nachdem der Standort Kirchen-Hausen aufgrund des Grundwassers (im fraglichen Gebiet verlief früher die Donau) ausgeschieden ist, ist aber auch das Gebiet Danuterra noch nicht in trockenen Tüchern. Vor gut einem Jahr wurde im Gemeinderat das Thema aufgegriffen, zum damaligen Zeitpunkt war die Standortforderung von Kirchen-Hausen und von Geisingen noch auf dem Tisch.

Kunstrasenplätze, insbesondere deren Unterbau, vertragen keinen Einstau von unten, also Grundwasser und vermutlich erst recht kein Hochwasser. Wie hoch steigt das Grundwasser, diese Gretchenfrage muss geklärt werden. Als dann Kirchen-Hausen ausschied, gilt es nun, die Voraussetzungen in Geisingen zu erkunden. Genau hierfür wurden die Bohrungen für die Röhren der Grundwasserbeobachtungen vorgenommen.

Die Diskussion bei der Generalversammlung des SV Geisingen war eigentlich unnötig, wie denn auch Bürgermeister Hengstler dann klarstellte. "Was das Gebiet und das Grundwasser betrifft, hat die Stadt derzeit zwei Baustellen. Die Beobachtung des Grundwasserspiegels ist langwierig und muss über mehrere Monate erfolgen, es wäre töricht, wenn man baut und dann den Schaden hat, weil der Untergrund ungeeignet ist", führte Hengstler aus. Man habe sich auch Gedanken über einen anderen Standort gemacht, was sich aber inzwischen zerschlagen habe.

Er bat um Verständnis, dass die Voraussetzungen erst geklärt werden und die Untersuchungen eben Zeit in Anspruch nehmen, bis dann weitere Schritte folgen und Beschlüsse gefasst werden.