Geisingen Das ABC des Geisinger Straßenfests

Kultige Großveranstaltung mit viel Unterhaltungswert. Vom 14. bis 16. Juli findet 21. Auflage statt.

Aufbau/Abbau: Mit dem Aufbau wurde am Dienstag begonnen, am heutigen Mittwoch geht es weiter. Der Abbau erfolgt bei den meisten Vereinen und Anbietern am Montag, 17. Juli. Bis 17 Uhr muss die Hauptstraße wieder frei sein.

Busverkehr: Die Haltestellen der Linienbusse werden ab Dienstagabend geändert. Außerdem werden Sonderbusse eingesetzt, die Haltestelle der Sonderbusse ist beim Kreisverkehr Ost an der Hauptstraße. Abfahrtszeiten sind an den Festlauben angebracht.

Clownerie: Clown Zappo, alias Peter Engelhard, ist seit vielen Jahren am Sonntag beim Straßenfest dabei. Er tritt auf der Bühne 1 (Firma Hemens) um 14 und 15 Uhr und auf der Bühne 2 (vor ehemaligen Schlecker) um 13 und 16 Uhr auf.

Donaueschinger Tanzschule: Viele Akteure der Donaueschinger Tanzschule Danker sind am Samstag beim Straßenfest dabei. Von den jüngsten, die oft ihren ersten Auftritt haben, bis zu fetzigen Jazztanzgruppen. Ab 16.15 Uhr tanzen die Eleven auf der Hauptbühne beim Rathaus. Außerdem ist ab 15.30 Uhr Dance4you auf der Bühne 1 in Aktion zu sehen.

Einmarsch: Mit dem Einmarsch der Festwirte wird am Freitag, 14. Juli, um 18 Uhr das Straßenfest eingeläutet. Anschließend ist offizieller Bieranstich auf der Festbühne beim Rathaus.

Festlauben: Große Festlauben oder vergleichbare Lauben mit Sitzgelegenheiten bieten die Donaumusikanten, die Harmonie Gutmadingen, die Narrenzunft Grünwinkel, die Stadtmusik und der Hegering an.

Hauptbühne: Die Hauptbühne steht gegenüber vom Rathaus. Hier findet am Freitag der Bieranstich statt. Ab 19.30 Uhr spielt „The Soul Machine“. Am Samstag konzertiert das Jugendblasorchester der Stadtmusik ab 15 Uhr, ab 16.15 Uhr die Tanzschule Martina Danker, ab 20 Uhr spielt „Crazy Room“. Am Sonntag, 16. Juli, spielt ab 11.30 Uhr der Musikverein Polyhymnia Leipferdingen, ab 14 Uhr Jo Baca und ab 18 Uhr die Geisinger Gruppe „D‘ Siitärießer und Ech.

Informationen: Viele Infos über das komplette Programm gibt es auf Plakaten oder auf der Homepage der Stadt Geisingen unter www.stadt-geisingen.de/strassenfest. Hier gibt es auch Infos zu den Zusatzbussverbindungen.

Jugend: Das Geisinger Straßenfest ist ein Fest für Jung und Alt. Auch für die jungen Gäste wird einiges geboten, nicht nur auf den Speisekarten, sondern auch im Vergnügungspark.

Kasperletheater: Die Sparkasse Schwarzwald-Baar sponsert wieder das Kasperletheater vor der Sparkassenfiliale an der Hauptstraße. Die Aufführungszeiten sind am Stand angeschrieben.

Linienbusse: Die Busse bedienen bis Montag, 17. Juli, 17 Uhr, die Haltestellen an der Hauptstraße nicht. Es sind Ersatzhaltestellen bei der Heilig-Kreuz-Kirche und an der Donaustraße eingerichtet.

Musik: Auf den Bühnen wird ein interessanter Querschnitt musikalischer Genres geboten.

Neuerungen: Bei den Festlauben gibt es heuer einige Neuerungen zu sehen, beispielsweise bei der Narrenzunft, deren neue Laube Premiere feiert.

Organisation: Organisiert wird das Straßenfest von der Stadt Geisingen, ferderführend von Ingrid Weber und den Vereinen.

Quantität: Das Geisinger Straßenfest ist auch bekannt für seine Quantität beim Angebot der kulinarischen Köstlichkeiten.

Parkmöglichkeiten: An der Karl-Hall-Straße auf den Parkplätzen der Stadthalle und Firma Pajunk kann genauso geparkt werden, wie im Freizeitgelände Danuterra, Parkplätze sind auch im Gewerbegebiet Kleine Breite. Im Stadtgebiet gilt in den Seitenstraßen Parkverbot wegen den Zufahrten für Rettungsfahrzeugen. Dieses Parkverbot wird auch von Polizei und Sicherheitsdienst kontrolliert.

Rettungsdienst: Das Rote Kreuz hat seinen Einsatzplatz auf dem Rathausplatz in einem Container. Erreichbar ist das DRK unter der Notrufnummer 112 oder auch vor Ort per Handy unter 0152 031 328 14.

Sonderbusse: Von Gutmadingen (Haltestelle Ortsmitte beim Brunnen) fährt an allen drei Tagen ein Sonderbus, ebenso in das Aitrachtal nach Leipferdingen. Sie bedienen auch die Ringzughaltestelle in Hausen. Haltestelle in Geisingen ist am Kreisverkehr in Bahnhofsnähe. Dort sind auch die Abfahrtszeiten einsehbar, außerdem auf Aushängen bei den Ständen und Lauben sowie im Internet.

Teilnehmer: Anglervereinigung Geisingen (Verkaufstand), Fecht- und Turnerschaft,(Kinderschminken), Donaumusikanten Gutmadingen (bayerisches Bierzelt), Landfrauen Gutmadingen (Kuchenspezialitäten, Latte Macchiato, Coffee to go usw.), Kindergarten Stadtgraben (Bio-Eis, Eisbecher, Eissorbet), Feuerwehr und SV Aulfingen (Longdrinks, Daiquiri, Bowle), Stadtmusik und Förderverein (Biertheke, Weinstand, Fleisch vom Smoker, Kaffee und Kuchen), Kindergarten Aulfingen (Crepes), Grund- und Werkrealschule (Grußkarten, Flechtfrisuren, Kuchen im Glas, Blumentopfbrot, Windlichter), Kirchenbauverein Geisingen (Weinstand), Narrenzunft Grünwinkel (Hüttenbürger, Frikadellen, Reibekuchen, Sonntag Rinderrouade), Hospizgruppe Geisingen (Bücherflohmarkt), Feuerwehr Geisingen (Schießbude, Losstand, Grillwurst, Pommes), Musikverein Aulfingen (Bierstand, Liköre, Speckdünne), SV Geisingen (Schnitzel, Bratwürste, Bierstand), Bläserjugend Kirchen-Hausen zusammen mit Hegering (Wildschweinbratwürste, Wildschweinfleischkäse, Wildschweingulasch, Jägermeister-Mix-Getränke), Narrenverein Krähenloch/FC Gutmadingen (Bier- und Bowle-Stand), Musikverein Harmonie: Bergmanngeist im Stollen, Bergmannsteak, Sandwichtoast, Wilde Kartoffeln mit Dips u.a.)

Umleitung: Der Verkehr wird während des Aufbaus, dem Festbetrieb und dem Abbau bis Montag, 17. Juli, 17 Uhr, aus Westen über die Donaustraße und aus Osten über die Karl-Hall- /Stadtgrabenstraße im Einbahnverkehr umgeleitet.

Vereine: Ein Gemeinschaftsprojekt der Stadt und der Vereine ist das Straßenfest, bei dem sich die Vereine als Gastgeber präsentieren.

Wahrzeichen: Zu den Wahrzeichen des Straßenfests gehören die vielen Spezialitäten. Es gibt ein ungeschriebenes Gesetz, das Spezialitäten möglichst nur einmal angeboten werden. Hat ein Anbieter eine Spezialität, wird die nicht von einem anderen kopiert. Im Angebot unter anderem sind Bergmanntoast, Wilde Kartoffeln, Bergmanngeist, Wildschwein in verschiedenen Variationen, Hüttenbürger, Rinderrouladen, Reibekuchen, Kuchen im Glas, Bio-Eis, Calemares, Fischknusperle, Champingnons im Kräuerteig, Fleischkäs, Fruchtspieße, Waffeln.

X-tes Mal: Schon zum x-ten Mal ist der Vergnügungspark im westlichen Bereich der Hauptstraße Anziehungspunkt des Geisinger Straßenfests. Hier gibt es Fahrgeschäfte und auch Stände, an denen man seine Geschicklichkeit unter Beweis stellen kann.

Youngster: Das Straßenfest ist nicht nur für die ältere Generation ein gefragter Treffpunkt, auch die Jugend strömt hier zusammen, um gemeinsam in den Lauben zu feiern oder über die Festmeile zu schlendern.

Zukunft: Gesichert ist die Zukunft des Festes, das seit 1979 an der Hauptstraße stattfindet und als die Mutter aller Baaremer Straßenfeste gilt.