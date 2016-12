Geisingen Buntes Geisinger Programm für Wanderfreunde

Schwarzwaldverein Geisingen stellt Aktivitäten für 2017 vor. Erstmals ist eine Schiffsreise geplant.

Der Terminkalender des Schwarzwaldvereins Geisingen ist für 2017 wieder gefüllt mit einer Vielzahl an Wander- und Informationsangeboten von Halbtagswanderungen, Radtouren, Ganztagswanderungen oder im nächsten Jahr statt einer Busreise eine Schiffsreise auf Saar, Mosel und Rhein vom 5. bis 9. August. Die Wanderangebote gelten nicht nur für Mitglieder, sondern für alle Interessenten und auch für Feriengäste.

Die Donnerstagtreffs, bis auf eine Ausnahme der Ringzugwanderung auf den Wartenberg am 11. Oktober, haben sich fest etabliert und haben auch Betriebsbesichtigungen zum Inhalt. Am 12. Januar ist der erste Donnerstagstreff mit einer Winterwanderung, am 9. Februar geht’s wieder ins Daimler-Form nach Immendingen, am 20. April geht’s in den Wald, ebenso am 11. Mai. Am 13. Juli ist in Gutmadingen eine Exkursion zur Dorfgeschichte, am 17. August geht es in die heimischen Wälder, am 14. September zum Himmelberg, am 11. Oktober ist die Ringzugwanderung, am 9. November geht es wieder in den heimischen Wald und am 14. Dezember wird ein Weihnachtsmarkt besucht.

Am 27. Januar ist ein Multivisionsvortrag über den Gipfel des Balkans im Café Wartenberg, zu den Märzenbechern an der Schweizer Grenze führt eine Ganztagswanderung am 12. März, die Mitgliederversammlung ist am 17. März und am Sonntag, 19. März, ist die traditionelle Wanderung „Dem Frühling entgegen“.

Die Aktion saubere Landschaft findet am 1. April statt, den Sipplinger Berg erkunden Wanderer am 2. April, am Ostermontag ist die Ostereiersuche. Am 30. April führt die Wanderung von Triberg nach St. Georgen und am 21. Mai ist eine Ganztagswanderung von Schaffhausen zum Kloster Rheinau verbunden mit einer Schifffahrt.

In den Bereich Schluchsee führt eine Ganztagswanderung am 18. Juni, die Sonnwendfeier der Trachtengruppe ist für den 24. Juni geplant, sofern das Wetter mitspielt. 2015 und 2016 fiel diese Veranstaltung dem Wetter zum Opfer. Am 2. Juli geht’s ganztags zum Brandenkopf, die Radsternfahrt auf den Fürstenberg ist am 8. Juli. Rund um Königsfeld ist das Ziel der Wanderung am 23. Juli, der Hochschwarzwälder Hirtenpfad steht am 27. August auf dem Plan, am 10. September geht’s vom Lemberg zum Dreifaltigkeitsberg.

Die Vierteleswanderung hat am 1. Oktober den Hohentwiel zum Ziel, die Herbstwanderung am 8. Oktober geht in die Hallau und am 22. Oktober zum Herbstzauber ins Donautal. Am 19. November ist eine Abschlussfahrt ins Blaue mit einer Besichtigung, und am 27. Dezember ist die letzte Wanderung „Zwischen den Jahren“. Die Jugendgruppe lädt mehrfach zum Basteln und am 28. Dezember zum Schwimmbadvergnügen ein.