Geisingen Blüten werden in Geisingen zu Kunstwerken

Katholiken feiern Fronleichnam mit Prozession. Schöne Blumenteppiche und Bilder in Geisingen und Gutmadingen.

Den Fronleichnamstag, ein hoher katholischer Feiertag im Kirchenjahr, feierten gestern die Katholiken in Geisingen und Gutmadingen verbunden mit Festgottesdiensten sowie einer anschließenden Prozession. In Gutmadingen fand die Prozession nach dem Gottesdienst, der in der Pfarrkirche gefeiert und vom Musikverein Harmonie und dem Kirchenchor umrahmt wurde, statt. Sowohl in der Kirche, als auch vor dem Haus Harder/Welter an der Alemannenstraße waren Blumenteppiche zu sehen, der in der Kirche wurde von den Erstkommunikanten, der beim Haus Harder von den Ministranten gelegt.

In Geisingen fand der Gottesdienst im Freien bei herrlichem Wetter auf dem Platz vor der Heilig-Kreuz-Kapelle statt. Vor dem Altar bei der Kreuzkirche waren die Blumenteppiche von den Erstkommunikanten und Ministranten, die sowohl in Geisingen, wie auch in Gutmadingen am Gottesdienst und der Prozession teilnahmen. Stadtmusik und Kirchenchor umrahmten den Gottesdienst, danach fand die Prozession zum Pflegeheim statt, wo die Betreuungskräfte ebenfalls einen Blumenteppich hergestellt hatten, viele Heimbewohner warteten auf den Pfarrer sowie die Teilnehmer der Prozession. Abschluss war dann in der Stadtkirche in Geisingen mit dem Schlusssegen. Den Blumenteppich in der Stadtkirche legten wie immer die Mitglieder der Frauengemeinschaft, in diesem Jahr mit einem Motiv des Bildstöckles im Wildtal. Störend beim Geisinger Gottesdienst vor der Heilig-Kreuz-Kapelle war der doch recht starke Verkehr auf der Kreisstraße.

Pfarrer Adolf Buhl dankte allen, die zum Gelingen des Fronleichnamstages beigetragen haben, Kirchenchöre, Musiker, Ministranten und auch die Erstkommunikanten. "Es ist eine Freude, dass die Erstkommunikanten dabei sind. Die Erwachsenen wollen heute den Festtag zum Anlass nehmen, mit den Kommunionkindern nach der Stellung der heiligen Eucharistie zu fragen", unterstrich der Geistliche.

"Kirche bedeutet nicht nur Mauern", so Buhl, "die Kirchen bedürfen immer wieder einer Erneuerung oder Sanierung". Kirche sei mehr, Fronleichnam sei Zeugnis der Kirche, die für alle da sei. Als Christen unterwegs sein, bedeute die Eucharistie unterwegs mit Christus zu feiern. "Es ist kein Triumphmarsch, kein Demonstrationszug, sondern eine friedliche Prozession weil wir Frieden bringen wollen für alle, auch für die, die nicht glauben und alle Bewohner der Stadt ins Gebet hineinehmen. Heute im Zeichen der Prozession, jeden Tag aber in der Umgebung, wie wir einander begegnen und einander achten", unterstrich Pfarrer Buhl.

Fronleichnam

In der Region Geisingen feiern die Katholiken noch bis zum Sonntag den Festtag Fronleichnam. Fronleichnam ist ein bedeutsames katholisches Fest, das immer am zweiten Donnerstag nach Pfingsten begangen wird. Die Bezeichnung Fronleichnam leitet sich aus dem Mittelhochdeutschen ab. "Vron" steht für "Herr", "lichnam" für "Leib". Der Begriff meint also "Leib des Herrn". Am Samstag, 17. Juni, findet in Kirchen-Hausen um 18.30 Uhr und in Leipferdingen am Sonntag 18. Juni um 10 Uhr der Festgottesdienste zu Fronleichnman mit anschließender Prozession statt. (ph)