Geisingen Betrunkener rammt Leitplanke und gibt Führerschein freiwillig ab

Kräftig über den Durst getrunken hat ein Autofahrer, der in der Nacht auf Mittwoch einen Unfall auf der Bundesstraße 31 verursachte. 1,1 Promille blies der Mann in den Tester der Polizei und gab seinen Führerschein freiwillig ab.

Kurz nach Mitternacht meldete ein Autofahrer der Polizei einen Unfall auf der Bundessstraße 31 auf Höhe des Wartenbergparkplatzes. Die Beamten fanden einen 31-jährigen Mercesdesfahrer vor, der gerade einen Reifen an seinem Wagen wechselte. Die Leitplanke im dortigen Bereich und auch sein Auto waren erheblich beschädigt. Der Mann gab an, in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen zu sein. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Der Atemalkoholtest lag deutlich über 1,1 Promille. Daher musste er zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Seinen Führerschein gab er freiwillig heraus. Der Benz musste abgeschleppt werden. Eine Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.