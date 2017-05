Geisingen Betreuung in den Ferien für Geisinger Kinder

Betreuung in den Ferien für Geisinger Kinder

Für erste Woche der Pfingstferien und in den großen Ferien gibt es noch freie Plätze.

Die Stadt Geisingen bietet bekanntlich seit letztem Jahr eine Ferienbetreuung für Kinder an. In den Pfingstferien findet nur an einer Woche, vom 6. bis 9. Juni eine Betreuung statt, da für die zweite Woche vom 12. bis 16. Juni zu wenig Anmeldungen vorlagen.

"Für die Woche vom 6. bis 9. Juni sind noch Plätze frei", teilte die stellvertretende Hauptamtsleiterin der Stadt Geisingen, Nina Speck, mit. Hier könnte man durchaus noch zwei bis drei Kinder aufnehmen. Entsprechend der bislang vorliegenden Anmeldungen gibt es in den Sommerferien zwei Wochen lang eine Betreuung, im Zeitraum vom 28. August bis zum 8. September. Für die erste Woche vom 28. August bis zum 1. September sind noch ein bis zwei Anmeldungen möglich, wie Nina Speck ausführt, für die zweite Woche sind allerdings keine Anmeldungen mehr möglich.

Angeboten werden Kernzeitbetreuungen von neun bis 14 Uhr, einschließlich eines Mittagessens für die Kinder, sowie eine flexible Betreuung, die bereits um 7.30 Uhr beginnt und um 16.30 Uhr endet.

Am Freitag endet die Betreuung um 13 Uhr. Teilnehmen können Kinder der Klassen eins bis vier sowie die künftigen Erstklässler. Nähere Auskünfte zu der Geisinger Ferienbetreuung erteilt Nina Speck unter der Telefonnummer 07704/807 28.