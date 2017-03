Geisingen Baustart für neue Sozialstation in Geisingen

Baustart für neue Sozialstation in Geisingen

Neubau entsteht am Geisinger Ortseingang. Rund 5,5 Millionen Euro werden investiert.

Nach über zwei Jahren Planung und vielen Beratungen war es nun endlich soweit: Der Spatenstich für das größte Investitionsvorhaben der Sozialstation St. Beatrix konnte vorgenommen werden. Es ist der Start in eine neue Ära von Angeboten und Dienstleistungen der Sozialstation. Rund 5,5 Millionen Euro werden in den Neubau investiert, es wird mit einer Bauzeit von rund einem Jahr gerechnet. Schon Ende 2015 wurden Gartenlauben, Gewächshäuser, Gebüsch sowie Bäume in der Nähe des westlichen Kreisverkehrs entfernt, außerdem wurden Baugrunderkundungen vorgenommen. Denn hier wird eine Tiefgarage gebaut.

Die Sozialstation hat im Gebäude des ehemaligen Krankenhauses, das vor über 15 Jahren zum Betreuten Wohnen umgebaut wurde, kein Eigentum, sondern ist dort im Mietverhältnis. Im Vorstand der Sozialstation, wobei hier der zweite Vorsitzende Bernfried Huber der Initiator ist, reifte die Überlegung ein eigenes Gebäude zu errichten, in dem die Sozialstation ihr Domizil hat, aber auch als Dienstleister im Bereich der Seniorenarbeit aufzutreten. Nach den fertigen Planungen galt es dann Verhandlungen mit Behörden zu führen, außerdem nach Zuschüssen Ausschau zu halten.

"Es wird ein imposanter Baukörper mit einer Gesamtlänge von rund 50 Metern und einer Breite von rund 16 Meter, mit einer Nutzfläche von rund 2000 Quadratmetern. Neben den Räumlichkeiten der Sozialstation sind dort 14 Wohnungen für betreutes Wohnen, sowie 15 Tagespflegeplätze und ein Gemeinschaftsraum und eine Cafeteria geplant", informierte Huber. Darüber sind Praxisräume, östlich ist das Gebäude dann dreigeschossig. Ein Aufzug mit einer Tiefe von 2,40 Metern ermöglicht auch die Aufnahme einer Krankentrage.

Bernfried Huber konnte zum Spatenstich die Pfarrer der drei Seelsorgeeinheiten der Sozialstation, Adolf Buhl (Geisingen), Martin Platz (Immendingen) und Ewald Bilharz (Emmingen) begrüßen, der gleichzeitig der Vorsitzende der Sozialstation ist und dem Spatenstich den kirchlichen Segen erteilte. Huber dankte Bürgermeister Walter Hengstler sowie dem Gemeinderat für den Zuschuss für den Gemeinschaftsraum. Mit dabei waren ferner das Personal der Sozialstation, mit Geschäftsführerin Renate Wittenberg, der Arzt Rolf Dietrich mit Ehefrau Heike, der hier eine Praxis eröffnet, Gemeinde- und Pfarrgemeinderäte sowie Udo Störk von der gleichnamigen Baufirma und letztlich die Vertreter der Volksbank, die vor dem Spatenstich noch die letzte Unterschrift unter das Finanzierungskonzept leisteten. "Es ist unser Bauwerk, nicht das von mir oder von Geschäftsführerin Renate Wittenberg", unterstrich Huber. "Alle haben den Nutzen dieses Gebäudes und seines Konzeptes", sagte er. Pfarrer Ewald Bilharz betonte, dass mit diesem ehrgeizigen Projekt ein Stück Nächstenliebe konkretisiert wird. Nachdem zuvor bereits der Bagger in Aktion war, wurde der offizielle Spatenstich manuell mit Spaten vorgenommen, ehe dann mit einem Glas Sekt auf den Bau in neue Zukunft der Sozialstation angestoßen wurde.



Die Sozialstation St. Beatrix, westlicher Kreis Tuttlingen, wurde 1978 gegründet. Einzugsgebiet der Sozialstation sind die Gemeinden der Seelsorgeeinheiten (Region Geisingen), die Region Immendingen, Emmingen-Liptingen, Möhringen und Esslingen. Seit ihrer Gründung hat die Station ihre Büro und Lagerräume mit kurzer Unterbrechung im ehemaligen Krankenhaus in Geisingen, dem späteren Betreuten Wohnen.