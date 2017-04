Geisingen Barrierefreiheit wird in Geisingen zum Thema

Zugeparkte Gehwege an Geisinger Hauptstraße ärgerlich für Rollatorfahrer. Sozialverband ehrt treue Mitglieder.

Der Ortsverband Geisingen des Sozialverbandes VdK hat im letzten Jahr den Mitgliederstand mit 149 etwas verkleinert. Die Bundeskampagne „Weg mit den Barrieren“ wird auch in Geisingen ein Thema, wie Bürgermeister Walter Hengstler bei der Generalversammlung im Gasthaus "Sternen" zusicherte. Gerade was das Zuparken von Gehwegen an der Hauptstraße betrifft, sah Hengstler Beratungsbedarf. Aufgrund mangelndem Interesse wurden im letzten Jahr die monatlichen Kaffeenachmittage nicht mehr organisiert, dies wird auch in diesem Jahr so bleiben, betonte der Vorsitzende Karl Wagner. Der Ortsverband wird in diesem Jahr 70 Jahre alt, was Ende des Jahres gefeiert werden soll.

"Das Thema der Barrierefreiheit, die nicht nur für Behinderte wichtig ist, sondern auch für Familien, wird auch in den nächsten Jahren aktuell sein", versicherte Uwe Würthenberger vom Bezirksverband des VdK. Die meisten Barrieren haben öffentliche Gebäude, Kirchen, Bahnhöfe und Bushaltestellen oder eben die zugeparkten Gehwege, auf denen kein Kinderwagen, Rollator oder auch Rollstuhl mehr fahren kann. Würthenberger kritisierte das Verhalten der Rentenversicherungen, den Versicherten Leistungen vorzuenthalten, aber auch den Gesetzgeber, der etwa bei Erwerbsminderungsrenten sehr hohe Abschläge beschlossen hat. "Krankheit ist Schicksal und dafür darf man nicht noch mit Abschlägen bestraft werden", sagte er. Der VdK erstreite mit den Versicherungsträgern jährlich Millionen an Nachzahlungen für die Mitglieder. Wie der Vorsitzende Karl Wagner betonte, sind die meisten Mitglieder im Alter zwischen 50 und 64 Jahren.

Zur Ehrung standen eine Reihe von Mitgliedern an, von denen aber nur zwei anwesend sein konnten. Seit zehn Jahren sind Regina und Raimund Frank, Fritz und Gerda Keller, Albrecht Heizmann, Annemarie und Herwig Moser, Bertram und Rita Hannemann sowie Teresia Enoch im Verband. Und auf 70 Jahre Mitgliedschaft brachte es Anneliese Stadelmann, sie erhielt das große goldene Treueabzeichen mit Brillant, das ihr Sohn Harald entgegennahm.