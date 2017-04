Gutmadingen Barrierefrei ist Ziel beim Gutmadinger Gemeinschaftshaus

Umbau des Gutmadinger Gemeinschaftshauses macht Fortschritte. Bürgerversammlung im Gasthaus "Ochsen" am Donnerstag, 27. April.

Die Arbeiten für den Umbau des Gemeinschaftshauses in Gutmadingen gehen zügig voran. Die Baufirma, die den Zuschlag für die Rohbau- und Maurerarbeiten hatte, ging bekanntlich schon im letzten Jahr in Insolvenz, hat aber weitergearbeitet, derzeit jedoch arbeitet die Firma nicht mehr. Die Rohbauarbeiten sind aber größtenteils abgeschlossen, sodass weitere Arbeiten durchgeführt werden können. Seien es die Elektriker oder die Fensterbauer. Sehr geräumig ist das neue Treppenhaus, das nunmehr nach rechts führt und von einem Podest aus dann in das neue Foyer mündet.

Dieses Foyer ist von der Hangstraße ebenerdig zugänglich, also behindertengerecht. Ein behindertengerechter Zugang war bisher für das Gemeinschaftshaus nicht möglich, schon draußen galt es einige Treppenstufen zu überwinden. Erhalten ist noch das Gemälde mit dem Hirsch, aus der Zeit, als das heutige Gemeinschaftshaus als Schulhaus vor fast 60 Jahren gebaut wurde.

Nach der Aufgabe der Schule wurde das Schulhaus ja zum Gemeinschaftshaus umgebaut, die Räumlichkeiten und der Flur des Obergeschosses wurden zusammengelegt, sowie eine Küche eingebaut. Vor einigen Jahren wurde das Dach erneuert, ebenso die Fenster, das Gebäude wurde energetisch wesentlich verbessert. Die Überlegungen, das Gemeinschaftshaus deutlich zu erweitern, scheiterte dann an den Kosten, die abgespeckte Variante mit dem behindertengerechten Zugang sowie der damit verbundenen Möglichkeit, einen Lagerraum zu schaffen, wurde dann geplant und wird derzeit umgesetzt.

In der Bürgerversammlung heute Abend, Donnerstag, 27. April, ab 20 Uhr im Gasthaus "Ochsen", wird Ortsvorsteher Norbert Weber die interessierten Teilnehmer über den derzeitigen Stand der Bauarbeiten und auch über den Verlauf informieren. Man hofft, trotz der derzeitigen Ruhe der Arbeiten durch die insolvente Firma, im Oktober zum Herbstfest der Feuerwehr das Gemeinschaftshaus wieder benutzen zu können.

Auf der Tagesordnung der heutigen Bürgerversammlung stehen außerdem der Bericht von Bürgermeister Walter Hengstler, sowie ein Bericht des Revierleiters über den ehemaligen Gutmadinger Gemeindewald.