Geisingen Bald ist Anmeldeschluss für Geisinger Ferienbetreuung

Noch bis zum Montag, 20. Februar, können Eltern ihre Kinder für Geisinger Angebot in Oster- und Pfingstferien anmelden.

In diesem Jahr bietet die Stadt Geisingen wieder eine Ferienbetreuung an. So wird neben den Sommerferien auch in den Oster- und Pfingstferien eine Betreuung angeboten. Im Dezember beschloss der Gemeinderat die Ferienbetreuung auch für die Oster- und Pfingstferien rechtzeitig anzubieten. Allerdings liegen hierfür noch zuwenig Anmeldungen vor, damit die Betreuung auch angeboten werden kann. Die Mindestzahl beträgt acht Kinder. Es muss rechtzeitig geplant und das Personal eingestellt werden. Nachdem bislang gerade für Ostern und Pfingsten zuwenig Anmeldungen vorliegen, hat die Stadt die Anmeldefrist nochmals verlängert und zwar bis kommenden Montag, 20. Februar.

Die Betreuung gliedert sich bei allen Ferien in eine Kernzeitenbetreuung (neun bis 14 Uhr inklusive Mittagessen, am Freitag von neun bis 13 Uhr ohne Mittagessen). Dann gibt es noch das zusätzliche Angebot der erweiterten, flexiblen Betreuung, die zusätzlich am Vormittag ab 7.30 Uhr und am Nachmittag dann bis 16.30 Uhr stattfindet.

Pro Tag betragen die Kosten zwölf Euro für die Kernbetreuung und zusätzlich vier Euro für die flexible Zusatzzeit, einschließlich Mittagessen. Die Kinder unternehmen mit den Betreuern teilweise auch Ausflüge wie Wanderungen, wobei sich dann die Zeiten etwas ändern können, was aber rechtzeitig mit den Eltern abgesprochen wird.

Angeboten werden in den Osterferien die Zeiten vom 10. bis 13. April und vom 18. bis 21. April. In den Pfingstferien werden ebenfalls zwei Wochen angeboten, und zwar vom 6. Juni bis 9. Juni und vom 12. Juni bis zum 16. Juni (ohne Fronleichnam). In den Herbstferien sind die letzten zwei Wochen vom 28. August bis zum 8. September fest, die erste Woche wurde mangels Interesse gestrichen. Infos gibt es auch auf der Homepage der Stadt Geisingen, hier kann auch die Anmeldung vorgenommen werden. Bei Fragen steht auch Nina Speck unter der Telefonnummer 07704/80728 zur Verfügung.