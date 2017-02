Geisingen Bahn frei für den neuen Geisinger Wohnpark

Der Bebauungsplan für das neue Wohngebiet "Alte Gärtnerei" ist unter Dach und Fach.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Den Bebauungsplan "Alte Gärternei" zusamen mit den örtlichen Bauvorschriften hat der Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung verabschiedet. Damit können die Pläne, in dem neuen Wohngebiet auf dem ehemaligen Areal der Gärtnerei Röhrle einen aus vier Geschossbauten mit insgesamt rund 50 Wohnungen bestehenden Wohnpark zu errichten, in die Tat umgesetzt werden.

Von Seiten der Bürgerschaft kamen laut Bürgermeister Hengstler und Stadtplaner Thomas Kreuzer während der Offenlage des Planwerks keinerlei Anmerkungen mehr. Offensichtlich habe es sich bewährt, dass die Anlieger im Zuge von zwei Informationsabenden frühzeitig in die Planungen mit einbezogen und in einer öffentlichen Informationsveranstaltung der Bebauungsplan und das Bauträgerprojekt vorgestellt worden waren, meinten Hengstler und Kreuzer.

Die Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange bedingten laut Stadtplaner Kreuzer lediglich marginale Änderungen am Planentwurf. Nachjustiert werden musste bei den Artenschutzmaßnahmen, um einer Stellungnahme des Landratsamt Tuttlingen als unterer Naturschutzbehörde gerecht zu werden. Laut jetzt verabschiedetem Bebauungsplan dürfen Rodungen nur in der Zeit von Oktober bis Februar vorgenommen werden. Sind außerhalb dieses Zeitraums Abbrucharbeiten vorgesehen, muss zuvor eine artenschutzrechtliche Prüfung durch einen qualifizierten Gutachter vorgenommen werden. Zudem müssen bei der Neugestaltung der Außenanlagen Nistmöglichkeiten für Fledermäuse, Halbhöhlenbrüter – das sind Vogelarten, die auf Brutnischen und Spalten angewiesen sind, darunter Hausrotschwanz und Zaunkönig – und Schwalben installiert werden.

Diese Maßnahmen seien, so Thomas Kreuzer, bereits mit dem künftigen Bauträger, der im neuen Baugebiets "Alte Gärtnerei" einen Wohnpark realisieren will, abgestimmt.

Der weitaus größte Teil des neuen Baugebiets ist als Allgemeines Wohngebiet ausgewiesen. Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie Handwerksbetriebe sind demnach nicht zugelassen. Eine kleinere Teilfläche entlang der Geisinger Stadtgrabenstraße ist als besonderes Wohngebiet ausgewiesen, in dem neben Wohngebäuden auch Beherbergungsbetriebe, Geschäfts- und Bürogebäude sowie Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke zulässig sind.

Neben dem Bebauungsplan hat der Gemeinderat auch dem Bauantrag für die ersten beiden der insgesamt vier geplanten Geschossbauten im neuen Baugebiet "Alte Gärtnerei" sein Einvernehmen erteilt. Die dreistöckigen Gebäude werden gestuft beziehungsweise abterrassiert ausgeführt, die darüber liegenden Dachgeschosse sehr weit zurückgezogen. Die Stellplätze für den den Wohnpark werden in einer Tiefgarage auf dem Gelände realisiert. Die Zufahrt zum Wohnpark erfolgt von der Schloss- in die Stadtgrabenstraße und von dort in eine von einem Gebäude kaschierte Tiefgaragenzufahrt. Der künftige Bauträger, das SWR Büro für Bauleitung und Projektsteuerung, und Architekt Joachim Müller planen mit 50 bis 55 Wohnungen, die im Wohnpark "Alte Gärtnerei" realisiert werden können.