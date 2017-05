Kirchen-Hausen Autobahn 81: 107 Baustellenrasern droht ein Fahrverbot

107 Fahrverboten sind die Bilanz einer Tempokontrolle der Polizei auf der Autobahn 81 im Bereich der Baustelle der Immensitzbrücke. Bei 4090 gemessenen Fahrzeugen gab es 463 Beanstandungen. Der Spitzenreiter raste mit Tempo 172 durch die Kontrollstelle. Erlaubt ist dort Tempo 80.

Polizeibeamte der Verkehrspolizeidirektion Sigmaringen führten am Montag, zwischen 14.15 und 18.15 Uhr Geschwindigkeitskontrollen an der Baustelle in Richtung Stuttgart bei der Immensitzbrücke durch. Von 4090 gemessenen Fahrzeugen mussten 463 Verkehrsteilnehmer wegen teilweise erheblicher Geschwindigkeitsüberschreitungen beanstandet werden. Die höchste gemessene Geschwindigkeit durch die Baustelle betrug 172 Stundenkilometer, bei erlaubten 80 Stundenkilometer. Dieser Autofahrer sowie weitere 106 Betroffene müssen mit einem Fahrverbot und Bußgeld rechnen. Um die deutlich schneller fahrenden Fahrzeuge zu messen, löste die Messanlage erst bei einer Geschwindigkeit von 105 Stundenkilometer aus. Ansonsten wäre die Beanstandungsquote noch deutlich höher ausgefallen.