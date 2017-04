Geisingen/Gutmadingen Ausgezeichnete Gutmadinger Donaumusikanten

Gutmadinger Musiker ernennen bei Konzert in Geisingen Joachim Schmid und Heinz Stania zu neuen Ehrenmitgliedern.

Beim Frühjahrskonzert des Musikvereins Donaumusikanten Gutmadingen in Geisingen konnten Aktive für zehn- bis 50-jähriges aktives Musizieren ausgezeichnet werden. Seit zehn Jahren musiziert Lisa Ohnmacht im Verein, die bereits zwei Jahre nach ihrem Eintritt das Leistungsabzeichen in Bronze und 2013 als Lehrgangsbeste in Silber abgelegt hat. Jürgen Weiss kam vor zehn Jahren nach Gutmadingen und ist seither aktiver Musiker im Verein und auf 20 Jahre kam Carola Kienzle. Weiss war zwei Jahre Beisitzer und ist seit 2015 Notenwart. Carola Kienzle trat 1997 in den Verein ein, war Ausbilderin, die Kreativität in Person mit der Erstellung von Programmheften und Plakaten.

Der Verein hat zwei neue Ehrenmitglieder: Vorsitzende Susanne Kobe ernannte Joachim Schmid und Heinz Stania zu Ehrenmitgliedern. Joachim Schmid war seit 1970 aktiver Musiker, von 1988 bis 1994 war er Beisitzer in der Vorstandschaft. Heinz Stania trat 1975 in den Verein ein und lernte Schlagzeug. Er war von 1995 bis 2001 Kassierer der Bläserjugend. Alle zwei sind bei den Festveranstaltungen bei der Organisation und Durchführung zuverlässige Mitarbeiter. Sie beendeten ihre aktive Musikerlaufbahn und wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt. Die Ehefrauen Sarina Schmid und Michaela Stania erhielten einen Blumenstrauß. Auf fünf Jahrzehnte aktive Musikertätigkeit kann nunmehr Manfred Willmann zurückblicken. Grund für den Vizepräsidenten des Blasmusikverbands und Bürgermeisters Walter Hengstler, die Ehrung vorzunehmen.

Hengstler betonte, dass Willmann der Blasmusik einen besonderen Platz in seinem Leben eingeräumt habe und ein hervorragender Repräsentant der Blasmusik sei. Er erhielt die große goldene Ehrennadel des Bundes Deutscher Blasmusikverbände und wurde gleichzeitig zum Ehrenmitglied des Blasmusikverbandes Schwarzwald-Baar ernannt. Willmann ist, wie Susanne Kobe betonte, auch Ausbilder und Beisitzer und seit vielen Jahrzehnten der Musiker mit meisten Auftritten und den wenigsten Fehlproben. Auch er erhielt ein Präsent und Ursula Willmann einen Blumenstrauß.