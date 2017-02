Aulfingen Aulfinger Zundermännle: Narrentreffen zum 50. Geburtstag

Narrenverein richtet am 18. und Februar großes Treffen aus. 1300 Hästräger gratulieren mit Sonntagsumzug.

Ein großes närrisches Ereignis wirft in Aulfingen seine Schatten voraus: Am kommenden Wochenende feiert der Narrenverein Zundermännle seinen 50. Geburtstag. Mit dem Jubiläum verbunden wird das große Narrentreffen der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee. Aulfingen wird damit am 18. und 19. Februar zur Narrenhochburg. 17 Zünfte mit rund 1300 Hästrägern werden am Sonntag zum großen Umzug erwartet, dem Höhepunkt des Narrentreffens.

An den Ortseingängen machen die Werbeschilder auf das große Spektakel aufmerksam. In luftiger Höhe wurde bereits eine Vielzahl von Narrenbändel, also die närrische Dekoration, insbesondere an der Umzugsstrecke, angebracht. Bevor an den beiden Jubiläumstagen die Geister und Narren los sein können, galt es, die hierfür umfangreichen Vorbereitungen zu treffen. Seit Monaten sind die Akteure um das Zunftmeisterteam, bestehend aus Michael Amma, Alexander Burgert und Markus Wullich, mit der Planung und Organisation des großen Events beschäftigt. Inzwischen sind diese in die heiße Phase eingetreten.

Um den Andrang an teilnehmenden Zünften sowie den erwarteten Besuchern stemmen zu können, erfordert es eine gut durchdachte Infrastruktur. Diese steht inzwischen. Dabei galt es in Zusammenarbeit mit den Behörden die rechtlichen Voraussetzungen für die Ausweisung der Umzugsstrecken mit der Verkehrsregelung, die Festlegung der Aufstellungsbereiche die Ausweisung von Parkflächen und vieles mehr zu klären.

Damit sich die närrischen Gäste wohlfühlen, muss auch das kulinarische Angebot stimmen. Es wird zwar kein Festzelt geben. Ein reichhaltiges Angebot an Speisen und Getränken gibt es dennoch in der örtlichen Lokalität und in der zur „Zunderhütte“ umgestalteten Festhalle und dem aufgebauten angrenzenden Partyzelt. Zudem erfolgt Bewirtung in neun innerhalb des Ortes verteilten Besenwirtschaften. Hierfür engagieren sich nicht nur die örtlichen Vereine, sondern auch Privatpersonen.

Ohnedies erfährt die Jubiläumssause eine breite Unterstützung durch die Aulfinger Bevölkerung. "Ohne diese wäre die närrische Geburtstagsfete nicht zu stemmen", sagt Michael Amma. Die Verantwortlichen haben alles Erdenkliche getan, damit sich Narren wohlfühlen können und sich die Stadt, Aulfingen selbst und vor allem die Zundermännle an den Jubiläumstagen gut präsentieren können, ein von Ortsvorsteher Uwe Fröhlin immer wieder geäußertes Anliegen.

Das Programm

Start des Narrentreffens ist am Samstag, 18. Februar, um 14 Uhr mit dem Kinderumzug und dem Aufstellen des Narrenbaumes durch die Patenzunft, die Strohglonki aus Leipferdingen. Der um 19.30 Uhr in der Festhalle beginnende Brauchtumsabend wird von zehn Zünften und Gruppen gestaltet. Nach der Narrenmesse in der St. Nikolauskirche am Sonntag um 10 Uhr geht es dem Höhepunkt zu, dem Jubiläumsumzug mit 17 Zünften und 1300 Hästrägern und anschließender Fortsetzung des närrischen Treibens im ganzen fasnachtlichen Dorf. (wf)