Aulfingen Aulfinger Pfarrbuck wird zur Festkulisse

Das kommende Wochenende steht in Aulfingen ganz im Zeichen des diesjährigen Pfarrbuckfestes. Das Fest markiert einer der Höhepunkte im jährlichen Veranstaltungsreigen.

Mit flotter Blasmusik ist die schon zur guten Tradition gewordene Veranstaltung immer ein Magnet für Gäste jeden Alters. Für das Ereignis bietet Aulfingen einen weithin einmaligen Festplatz, bewachsen mit Schatten spendenden Bäumen und somit eine gemütliche Festkulisse. Zum Schutz gegen Launen des Wetters ist ein überdimensionaler Schirm aufgespannt. Bei jeder Witterung kann somit genüsslich gefeiert werden.

Der Name des Pfarrbuckfestes geht auf den nahe der Festhalle gelegenen Veranstaltungsort zurück. Einst befand sich auf dem etwas erhöht liegenden Festgelände, deshalb die Bezeichnung Buck, der Pfarrgarten, auf welchem der jeweilige Ortsgeistliche Gemüse anbauen konnte. Auch Obstbäume und eine Wasserstelle waren vorhanden. Der Garten wird längst nicht mehr benötigt. Aulfingen hat wie viele Orte schon lange keinen eigenen Ortspfarrer mehr, zudem nutzen die Geistlichen heute kaum noch die Möglichkeit des Gemüseanbaus. Bereits vor Jahren wurde der Garten in eine Grünfläche umgewandelt. Viele fleißige Hände haben inzwischen eine Infrastruktur geschaffen damit sich die Festgäste wohlfühlen können.

Vier Tage lang wird gefeiert

Der Bieranstich am Freitag, 16. Juni, um 19 Uhr durch Ortsvorsteher Uwe Fröhlin bildet den Auftakt der Festtage. Zur Unterhaltung spielen die Schochenbacher Musikanten. Der Festsonntag, 17. Juni, beginnt um 11 Uhr mit dem Frühschoppen, gestaltet vom Musikverein Dittishausen. Nach dem Mittagessen wird ab 13 Uhr durchgehend Livemusik mit dem Musikverein Watterdingen-Weil, den Donaumusikanten Gutmadingen und dem Musikverein Kirchen-Hausen geboten. Zum Festausklang folgt am Montag ab 16.30 Uhr das Handwerkervesper. Für gute Stimmung sorgen die Aitrachmusikanten.

Über die Festtage gibt es nicht nur Blasmusik vom Feinsten. Auch für das leibliche Wohl der Besucher ist bestens gesorgt. Als Attraktion werden an allen Tagen an der Likörbar 20 leckere Sorten angeboten. Auf dem reichhaltigen Speisenplan steht am Sonntag zum Mittagstisch eine besondere Spezialität ganz oben: Serviert wird pikante Rinderzunge.