Aulfingen Aulfinger Narrentreffen: Gratulationscour für die Zundermännle

Justizminister, Landrat, Schultes und viele Narren gratulieren zum 50. Geburtstag der Aulfinger Zundermännle.

Minister, Landrat, Ortsvorsteher, Landvogt und all die besonders wichtigen Leute vereinten sich in der zur Zunderhütte umfunktionierten Aulfinger Festhalle nach der tollen Narrenmesse mit Pfarrer Adolf Buhl zum großen Zunftmeisterempfang. Michael Amma, Sprecher des Zunftmeisterteams, hieß sie alle und das närrische Volk mit passenden Reimen willkommen. Gratulationen, Glückwünsche und Geschenke gab es zu dem Zundermännle Jubiläum zuhauf.

„Jetzt hat erst mal der Landrat s’ Wort an diesem fasnetrunkenen Ort“, formulierte Landrat Stefan Bär. „50 Jahr – ein halbes Jahrhundert geb’n die Aulfinger jetzt schon richtig Zunder, in einem nicht so wahnsinnig großen Ort ein besonderer Rekord“, würdigte er. Gleich mehrere Orden hatte er mitgebracht. Diese gab’s vornean für den örtlichen Saubermann Uwe Fröhlin, Schultes Walter Hengstler, „da der sich wie ein echter Hengst engagiert“, war es ein Orden so quasi von Tier zu Tier. Auch der Zunftchef wurde bedacht, damit das närrische Feuer „nicht verglimme“.

„Aulfingen im Aitrachland, eine Perle, die zieht mit ihrer Schönheit alle an“, so das Kompliment von Bürgermeister Walter Hengstler. Gekonnt in Versform gratulierte er dem Zundermännle und dem Hauwibli zum stolzen Jubiläum, würdigte die Leistungen und wünschte mit der Übergabe von etwas „Higiligeld“ viel Freude und Frohsinn für die nächsten 50 Jahre.

Ortsvorsteher Uwe Fröhlin war die Freude darüber anzusehen, dass sich Aulfingen von seiner besten Seite zeigen kann, ein besonderes Anliegen seinerseits. „Das ganze Dorf steht Kopf . In unserer intakten Dorfgemeinschaft bringen sich alle ein“, so sein Lob, verbunden mit dem Wunsch an alle Gäste auf fröhliche Stunden.

Wortgewaltig, wie gewohnt, ließ Justizminister Wolf seiner Reimkunst vollen Lauf, verbunden mit großem Kompliment für die Leistungen des Narrenvereins. Er stand auch nicht mit leeren Händen da, „da Aulfingen ist in aller Mund“ hatte er, wie könnte es anders sein, etwas Originelles mitgebracht: Zahnbürsten, damit die Narren richtig bürsten können. Für die örtlichen Vereine gratulierte Feuerwehrkommandant Norbert Amma mit einem Geldgeschenk, damit die Verkabelung in der Festhalle aufgerüstet werden kann.

Mit treffenden Worten gratulierte Landvogt Raily Mink zum 50-Jährigen und dankte mit einem Fensterbild namens der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee für die Ausrichtung des Freundschaftstreffens. Zu den Gratulanten zählten auch Getti Michael Mohaupt, der das grandiose Wetter von Leipferdingen kommend beanspruchte und Udo Heppler von der Geisinger Narrenzunft.