Aulfingen Aulfinger Musikvorstandsteam wieder komplett

Musikverein Aulfingen kann vakante Ämter in außerordentlicher Versammlung besetzen.

Der Musikverein Aulfingen hat es geschafft: Das Vorstandsteam steht. Kassierer Stefan Weiler rückt als Vorstandsmitglied in das Leitungsteam auf. In der Generalversammlung vor fünf Wochen war es bekanntlich nicht gelungen, neben Daniel Biehler ein weiteres Vorstandsmitglied gewinnen zu können. In der deshalb einberufenen außerordentlichen Mitgliederversammlung, geleitet von Daniel Biehler, wurde Stefan Weiler einstimmig gewählt. Mit einem ebenfalls einstimmigen Votum erhielt Linda Heizmann das Vertrauen als künftige Kassiererin des Musikvereins Aulfingen.

Ortsvorsteher Uwe Fröhlin freute sich in seiner Ansprache, dass man fündig geworden und das Leitungsteam nun wieder komplett sei, mit großer Bedeutung für den Verein. Den beiden Vorstandsfrauen Simone Heizmann und Alexandra Meissner, die sich nicht mehr zur Wahl stellten, dankte er für ihr engagiertes Wirken in den vergangenen Jahren und überreichte je ein Präsent.

Der Musikverein zählt konstant 152 Mitglieder. Dirigent Tobias Heine leitet erfolgreich das 48 Mitglieder starken Orchester. Nach dem kürzlich durchgeführten Frühjahrskonzert zählen das Pfarrbuckfest vom 16. bis 19. Juni und das Vorspiel der Zöglinge zu den anstehenden Terminen.