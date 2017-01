Aulfingen Aulfinger Feuerwehr mit neuen Ehrenmitgliedern

Die Abteilung Aulfingen würdigt Gerold Weiler und Nikolaus Heizmann für ihr 40-jähriges Engagement.

Mit Gerold Weiler und Nikolaus Heizmann hat die Feuerwehrabteilung Aulfingen zwei neue Ehrenmitglieder. Sie wurden in der Hauptversammlung ernannt, nachdem die Wehr eine beeindruckende Bilanz gezogen hatte. In den Berichten von Kommandant Norbert Amma und Schriftführer Aaron Faber wurden die Aktivitäten des vergangenen Jahres deutlich. Die aus 30 Aktiven sowie sechs Ehrenmitgliedern bestehende Mannschaft war bei sieben Einsätzen, darunter ein Mähdrescherbrand und eine Hochwasserhilfe in Geisingen, gefordert.

„In gewissen Situationen sind jedoch die Einsatzmöglichkeiten des vorhandenen Fahrzeuges eingeschränkt“, unterstrich Kommandant Amma. Die Aktiven der Wehr freuen sich deshalb auf die Auslieferung des neuen Löschfahrzeugs, was 2018 erfolgen wird, wie Gesamtkommandant Andreas Benz berichten konnte. Die Vorbereitungen befinden sich auf der Zielgeraden und der Kaufpreis für das Fahrzeug in Höhe von 201 000 Euro ist in den Haushalt der Stadt Geisingen aufgenommen. Mit der Mannschaftsstärke ist die Wehr zwar gut aufgestellt. Nachwuchskräfte sind dennoch gerne willkommen. Auch die Senioren unter Obmann Manfred Finus waren das Jahr über aktiv.

Ein hoher Stellenwert hat die Ausbildung. Abgehalten wurden im Berichtszeitraum zwölf Übungen. Mit Blick auf das neue Fahrzeug wird im laufenden Jahr ein Schwerpunkt auf die technische Hilfeleistung gelegt.

Auch die Kameradschaft kam nicht zu kurz. Unter anderem wurde ein zweitägiger Ausflug durchgeführt. Zudem wurde das örtliche Leben bereichert. Ein von der Bevölkerung gut besuchtes Ereignis bildet immer das Herbstfest mit Rehstechen. Auch am 50-jährigen Jubiläum der Narrenzunft ist die Wehr mit einer Besenwirtschaft dabei.

Einen Einblick in die Finanzlage gab Kassierer Norbert Hirt. Klaus Vorwalder, erster stellvertretender Kreisbrandmeister, konnte unter Würdigung des ehrenamtlichen Engagements, das bei der Wehr insgesamt sehr ausgeprägt ist, Oberfeuerwehrmann Gerold Weiler und Löschmeister Nikolaus Heizmann für 40 Jahre mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Gold auszeichnen.

Michael Amma, der als Vertreter des verhinderten Ortsvorstehers Uwe Fröhlin der Wehr auch namens der Stadt für ihren Einsatz dankte, ernannte beide Geehrten zu Ehrenmitgliedern. Aaron Faber wurde als Schriftführer einstimmig bestätigt und Rainer Wullich, der wegen Wegzug aus der Wehr ausscheidet, mit einem Geschenk verabschiedet.