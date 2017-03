Aulfingen Aulfinger Baumlehrpfad soll erweitert werden

Der Ortschaftsrat will neue Bäume pflanzen. Hundekottüten entpuppen sich als Ärgernis in Wiesen.

Der Baumlehrpfad wird aufgewertet: In der jüngsten Sitzung hat der Ortschaftsrat den Vorschlag von Ortsvorsteher Uwe Fröhlin positiv bewertet, den bestehenden Baumlehrpfad zu ergänzen und zu erweitern. Die Anlage wurde im Jahre 2009 mit Baumspenden durch Stefan Müller geschaffen. Bedauerlicherweise sind durch Trockenheit einige Bäume eingegangen. Die entstandenen Lücken sollen nun durch Ersatzpflanzungen wieder geschlossen und der Lehrpfad an dem stark frequentierten Wanderweg durch weitere Bäume erweitert werden. Mit fachlicher Unterstützung wird der Ortschaftsrat die Pflanzung in Eigenregie vornehmen, sodass nur Materialkosten anfallen. Erneuert werden auch die verwitterten Beschriftungstafeln. Damit die Neupflanzung gelingt, bedarf sie der Pflege. Gesucht werden hierfür Baumpaten. Interessenten werden gebeten, sich bei der Ortsverwaltung zu melden.

Landwirtschaftsweg wird ersetzt

Weiter ging es in der Sitzung um die Realisierung der für Aulfingen in diesem Jahr vorgesehenen Haushaltsmittel. Größte Maßnahme ist die Erschließung des Neubaugebietes Roosgarten Nord-Ost mit 578 000 Euro. In einem Behördentermin konnte geklärt werden, den entlang der L185 wegfallenden Landwirtschaftsweg durch eine neue Trasse hinter dem Baugebiet zu ersetzen. Wenn alles gut läuft, könnte die Ausschreibung des Projekts noch vor der Sommerpause erfolgen, mit dem Ziel im Herbst die Maßnahme durchzuführen. Zusammen mit der Deckschicht auf den neuen Erschließungsstraßen wird auch der Feinbelag im Fliederweg aufgebracht. Für die Neueindeckung der Friedhofsmauer werden in Kürze Angebote eingeholt. Für die Erneuerung der Beschallungsanlage in der Festhalle bringen sich die Ortschaftsräte Michael Amma, Norbert Hirt, Stefan Keller und Fabian Setz ein.

Über ein Ärgernis musste Fröhlin in der Sitzung berichten. Im Ried haben Hundehalter die gefüllten Kottüten nicht in dem Behälter der Dogstation entsorgt, sondern dutzendweise auf die Wiesen geworfen.

Informiert wurde über die Fallzahlen der Radaranlage an der Ortsdurchfahrt. Von den im Jahr 2016 gemessenen 156 556 Fahrzeugen gab es folgende Geschwindigkeitsüberschreitungen: 225 bis zehn Kilometer, 87 bis 15, 35 bis 20, neun bis 25, fünf bis 30, zwei bis 40 und eine über 40. Mit der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten wird am 10. April begonnen werden.