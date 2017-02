Aulfingen Aulfingen wird für zwei Tage zum bunten Narrendorf

Zundermännle feiern 50-Jähriges mit einem Narrentreffen. Ortsdurchfahrt wird am 18. und 19. Februar für Verkehr gesperrt.

Ein Mehrfaches an Narren als Einwohner sind an diesem Wochenende in Aulfingen unterwegs. Der Narrenverein mit den Narrenfiguren Zundermännle und Hauwiebli ist am Samstag und Sonntag, 18. und 19. Februar, aus Anlass des 50-jährigen Bestehens Gastgeber des Freundschaftstreffens der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee. An beiden Jubiläumstagen wird der Ort zu einer Narrenhochburg mit närrischem Treiben im gesamten fastnachtlichen Dorf. Der Narrenverein Zundermännle ist für die Mega-Sause gerüstet. Erwartet werden über 1300 Hästräger. Seit Monaten haben die Aktiven um das Zunftmeisterteam, bestehend aus Michael Amma, Alexander Burgert und Markus Wullich die erforderlichen Vorbereitungen in Zusammenarbeit mit den entsprechenden Stellen getroffen. Alle örtlichen Vereine bringen sich zum Gelingen der närrischen Fete ein.