Aulfingen Aulfingen plant Festwochenende zum 1250. Geburtstag

Im Juli 2020 wird groß gefeiert. Ortschaftsrat bringt erste Planungen auf den Weg. Festdorf beim Rathaus und Pfarrbuck angedacht.

Ein großes Ereignis wirft in Aulfingen seine Schatten voraus. Im Jahr 2020 kann die 1250. Wiederkehr der ersten urkundlichen Erwähnung des Ortes gefeiert werden. Bis dahin ist zwar noch Zeit und 2019 steht noch eine Kommunalwahl an, dennoch hält es Ortsvorsteher Uwe Fröhlin für sinnvoll, sich über den Ablauf der Jubiläumsfeierlichkeiten bereits Gedanken zu machen.

So hat der Ortschaftsrat in seiner jüngsten Sitzung erstmals öffentlich über das Thema beraten. Ortsvorsteher Fröhlin brachte seine ersten Überlegungen in den Tagesordnungspunkt ein. Er könnte sich vorstellen, aus dem Anlass ein Festwochenende zu veranstalten. Da im Jubiläumsjahr turnusgemäß kein städtisches Straßenfest stattfindet, würde es sich anbieten, den hierfür üblichen Termin für die Jubiläumsfeierlichkeiten zu nutzen. Es wäre der 10. bis 12. Juli 2020 oder alternativ der 17. bis 19. Juli. Die Terminierung ist noch mit der Stadtverwaltung abzuklären. „Auf einen speziellen Festausschuss könnte verzichtet werden, da der Ortschaftsrat diese Aufgabe sinnvollerweise federführend mit übernehmen kann“, sagte Fröhlin.

Auch für das Programm der drei Tage hat der Ortschef bereits Ideen, vorbehaltlich einer Feinabstimmung unter Einbeziehung der Vereine und Vorschläge aus der Bevölkerung könnte er sich am Freitagabend ein Festbankett mit Ansprachen und Grußworten vorstellen. „Mit Kreisarchivar Hans-Joachim Schuster sind wir bereits in Kontakt getreten wegen eines Jubiläumsvortrages“, sagte Fröhlin. Für Samstag und Sonntag, als Hauptaktionstage, wäre es denkbar, im Bereich Rathaus und Pfarrbuck eine Art Festdorf mit Lauben zu etablieren und in die Jubiläumsfeierlichkeiten am Sonntag einen Festgottesdienst in der Pfarrkirche St.

Nikolaus in das Programm mit einzubeziehen. Seitens des Ortschaftsrates wurden diese ersten Überlegungen positiv bewertet.

Hierauf könnte die Feinplanung aufbauen und die entsprechenden Gespräche geführt werden.

Bei der Behandlung vorliegender Baugesuche zeigte sich das Gremium erfreut über die am Gasthaus „Adler“ vorgesehenen Investitionen. Das Baugesuch wurde einstimmig befürwortet. Geplant sind eine Erweiterung der Gasträume, die Erstellung eines Toilettenanbaues und den Einbau von sieben Fremdenzimmer im Ober- und Dachgeschoss.

Bei den Bekanntgaben wurde die wilde Müllablagerung in einem Privatwald am Liesberg gerügt. Da in dem Abfall ein Schuhkaufbon gefunden wurde, bestehen gewisse Aussichten, die illegale Müllentsorgung aufklären zu können.

Sehr erfreut waren die Ortschaftsräte über die Informationen des Ortsvorstehers zur Erweiterung des Baugebietes am Fliederweg. In dem Gebiet „ Nord-Ost“ entstehen 18 neue Bauplätze. „Es ist schön, dass es los geht“, sagte Fröhlin. Bereits in der nächsten Gemeinderatssitzung am 20. Juni wird der Bebauungsplan als Satzung beschlossen werden. In der Sitzung kann auf der Grundlage der durchgeführten Ausschreibung auch die Vergabe der Erschließungsarbeiten erfolgen. Im günstigsten Falle können die Bauarbeiten noch vor der Sommerpause anlaufen. Die Bauplatzpreise sind noch festzulegen.

Aus der Geschichte

Am 19. August 770 wurde Aulfingen zum ersten Mal in einer Urkunde des Klosters St. Gallen als Owelfingen erwähnt. Damals schenkte ein Graf Robert seinen Besitz in Aulfingen dem Kloster St. Gallen und erbat sich ihn zur landwirtschaftlichen Nutzung für Lebzeiten als Klosterlehen zurück. Aufgrund von Grabfunden kann vermutet werden, dass Aulfingen bereits um 270 vor Christus von einer alemannischen Sippe gegründet wurde. (wf)