Kirchen-Hausen Arbeiten an Kirchen-Hausener Donautalstraße gehen zügig weiter

Im Kirchen-Hausener Untergrund werden zahlreiche neue Leitungen verlegt.

In vollem Gang sind seit wenigen Wochen wieder die Arbeiten für die Erneuerung des Kanals in der Donautalstraße in Kirchen-Hausen, genauer im Ortsteil Hausen. Im ersten Abschnitt von der Abzweigung Schlemmersbrühl bis zur Aitrachbrücke wurde wenige Tage vor Weihnachten mit dem Aufbringen der bituminösen Fahrbahnschichten die Baustelle eingewintert. Im September begannen dort die Arbeiten, nunmehr werden sie von der Aitrachbrücke in Richtung L191 (Bodenseestraße) weitergeführt. Wenn es nur um die Erneuerung des Kanals ginge, wären die Arbeiten ja bald abgeschlossen. Aber im Untergrund der Straße ist nach den Arbeiten, die bis Jahresmitte andauern, nichts mehr, wie es war. Für den Kanal müssen die Hausanschlüsse erneuert werden, dann kommt die Erneuerung der Wasserleitung, und in einer Straße liegen bekanntlich noch mehr Leitungen und Kabel. Diese müssen bei den Bau- und Grabarbeiten teilweise aufwändig gesucht werden, teilweise werden noch zusätzliche Kabel und Leerrohre verlegt.

Der Energieversorger will die Stromversorgung vom Dach in den Boden verlegen, die Wasserleitung wird durch den städtischen Bauhof erneuert. Die bisherigen Gussrohre werden durch Kunststoffrohre ersetzt, was auch eine Veränderung der Erdung der Hauseigentümer mit sich bringt. Der Kanal ist größer dimensioniert als der alte Kanal, der immer wieder bei Starkregen zu Rückstau geführt hat und außerdem undicht war. Gerade die Wasserleitung und die verschiedenen Hausanschlüsse nehmen viel Zeit in Anspruch. Der Baustellenbereich ist für den Verkehr gesperrt, wobei durch die ausführende Firma Storz versucht wird, die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten. Und neu verlegt werden von der Stadt Leerrohre für die künftige Breitbandversorgung, ehe dann zum Abschluss der Arbeiten durch den Kreis ein neuer Fahrbahnbelag aufgebracht wird. Die Donautalstraße ist ja eine Kreisstraße.