Geisingen/Immendingen An der Donau muss Geflügel im Stall bleiben

Das Veterinäramt Tuttlingen informiert 94 Geflügelhalter über das Weiterbestehen der Stallpflicht zum Schutz vor Risiko Vogelgrippe.

Die Hühner, Gänse und Truthühner von 94 in Donaunähe befindlichen Geflügelhaltungen im Landkreis Tuttlingen müssen weiter im Stall bleiben, weil für sie eine erhöhte Gefahr besteht, durch Wasser- oder Wildvögel mit der Vogelgrippe angesteckt zu werden. Laut Karl Schwab, Leiter des Tuttlinger Kreisveterinäramts, wurden die betroffenen Geflügelhalter schriftlich über den Fortbestand der seit November geltenden Stallpflicht informiert. Während das Risiko einer Ansteckungsgefahr in Wassernähe größer ist, gilt die Anordnung nun nicht mehr für die gut 500 weiter von der Donau entfernten Betriebe des Kreises.

"Ein so massives Geschehen wie dieses Mal hatten wir noch nicht", betonte Karl Schwab. Mit der jetzt erlassenen Verordnung wolle man vor allem vermeiden, dass Wasservögel in den Betrieben entlang der Donau mit Nutzgeflügel in Kontakt kommen und es zu einer Ansteckung oder Ausbreitung der Geflügelkrankheit kommt. Aufgrund der Gefahr der Geflügelpest hatte das Land Baden-Württemberg am 17. November die landesweite Pflicht zur Aufstallung von Geflügel angeordnet. Diese generelle Stallpflicht lief am 31. Januar aus, obwohl laut Schwab die Gefahr ist nach wie vor nicht gebannt ist. Der Veterinäramtsleiter: "Deshalb erfolgt nun auf Veranlassung des Ministeriums diese risikoorientierte und damit regional unterschiedliche Aufstallung, die vorläufig bis 15. März gilt." In Kreisen in der Nähe zu großen Gewässern, wie dem Bodensee gilt die Stallpflicht weiterhin kreisweit. Entlang Donau, Rhein und Neckar muss das Geflügel ebenfalls im Stall bleiben. Dies gilt auch im Kreis Tuttlingen.

Angeordnet wird Stallpflicht in einem 500 Meter breiten Streifen beidseits der Donau und im Innenbereich von Gutmadingen, Geisingen (südlich der Autobahn), Hausen, Hintschingen, Zimmern, Immendingen, Möhringen, Tuttlingen, Nendingen, Stetten, Mühlheim und Fridingen.

Während der Anordnung gelten zusätzliche Vorschriften hinsichtlich der Hygiene, des Tränkens und Fütterns der Tiere und der im Stall zu tragenden Schutzkleidung. Auch für das Verhalten beim Auffinden der toter Wildvögel gibt das Veterinäramt Empfehlungen: "Die toten Vögel am besten liegen lassen, krank erscheinende Wildvögel in Ruhe lassen." Gehäufte Totfunde oder Erkrankungsfälle von Vögeln aller Art sollten an das Veterinäramt unter Telefon 07461/9265403 gemeldet werden (nachts und am Wochenende über die Polizei).

Bundesweit kam es bereits in 54 Fällen zu Übertragungen auf Nutzgeflügel und Zoovögel. Im Kreis Tuttlingen wurden bisher wenige relevante Totfunde von Wildvögeln gemeldet. Betroffen waren die Arten Blesshuhn, Graureiher, Kormoran und Elster. Alle wurden am Chemischen und Veterinär-Untersuchungsamt Freiburg mit negativem Ergebnis auf Geflügelpest untersucht.