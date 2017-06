Geisingen Amerikanische Haftungsklagen bedrohen Geisinger Medizintechnifirma Trokamed

Umsatzeinbruch nach Warnungen aus den USA. Firma stellt bei Amtsgericht Antrag auf Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung. 80 Mitarbeiter über Insolvenzgeld abgesichert.

Dunkle Wolken über dem Medizintechnik-Hersteller Trokamed GmbH: Das Geisinger Unternehmen hat beim Amtsgericht Rottweil Antrag auf ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung gestellt. Der Geschäftsbetrieb läuft jedoch ohne Einschränkungen weiter. „Die 80 Mitarbeiter sind bis Ende August über das Insolvenzgeld abgesichert, im Anschluss geht der Geschäftsbetrieb normal weiter“, informierte am Montag Dirk Pehl, vorläufiger Sachwalter bei Trokamed in einer öffentlichen Erklärung.

Ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung steht Unternehmen offen, die aussichtsreiche Chancen auf eine Sanierung besitzen und die noch nicht zahlungsunfähig sind. Die Geschäftsführung bleibt dabei im Amt und ist voll handlungsfähig. Zusätzlich unterstützt ein erfahrener Sanierungsexperte die Geschäftsführung. Trokamed wird laut Pehl von Thomas Kaiser von Kaiser & Sozien durch das Verfahren begleitet. Darüber hinaus bestellt das Amtsgericht einen vorläufigen Sachwalter, der das Verfahren überwacht.

Im Fall Trokamed ist dies Dirk Pehl von Schultze & Braun, ein führender Dienstleister aus Achern für Insolvenzverwaltung und Beratung von Unternehmen in der Krise. Grund für die wirtschaftliche Schieflage des Unternehmens sei laut Pehl eine Warnung der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde Food and Drug Agency (FDA) vor dem Einsatz von sogenannten Morzellatoren, einem medizinischen Gerät zur möglichst schonenden, endoskopisch-operativen Entfernung gutartiger Tumore an der Gebärmutter. Die Behörde fürchte, dass nicht erkannte bösartige Tumore durch diese Operationstechnik streuen könnten. „Diese Warnung der FDA hat bei Trokamed und anderen Herstellern von Morzellatoren einen massiven Umsatzeinbruch zur Folge gehabt“, berichtet Sanierungsexperte Thomas Kaiser. „Viel schlimmer noch: Sie hat eine Flut von Klagen ausgelöst. Allein bei Trokamed summieren sich die Forderungen aus solchen Produkthaftungsklagen auf 13 Millionen Euro. Das entspricht dem Zweieinhalbfachen des Jahresumsatzes. Die Firma ist massiv bedroht.“ Um den Geschäftsbetrieb zu stabilisieren und für die Zukunft neu auszurichten, habe das Geisinger Unternehmen den Antrag auf das Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung gestellt. „Ziel ist es, mit Hilfe eines Insolvenzplans das Unternehmen wieder auf ein stabiles Fundament zu setzen. Im Zuge dieses Verfahrens können die aktuellen Klagen sowie eventuelle zukünftige Klagen abgegrenzt werden. Entsprechende Maßnahmen werden wir in den kommenden Wochen definieren und umsetzen“, erläutert der vorläufige Sachwalter Dirk Pehl.

Das Unternehmen

Die Firma Trokamed GmbH ist ein Hersteller sogenannter wiederverwendbarer Medizintechnik im Bereich der Endoskopie. Das Unternehmen mit Sitz in Geisingen wurde im Jahr 1986 gegründet und beschäftigt heute nach eigenen Angaben rund 80 Mitarbeiter. Kernkompetenz von Trokamed liegt in der Entwicklung und der Herstellung sowie dem Vertrieb und der internationalen Zulassung von Produkten der Bereiche Gynäkologie, Urologie, Arthroskopie und der Laparoskopie.