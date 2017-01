Leipferdingen Altenwerk Leipferdingen stellt sein Jahresprogramm vor

Von Ausflügen bis zur Wagen- und Wallfahrt reicht Angebot. Gerhard Fluck als Vorsitzender bestätigt

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Gerhard Fluck leitet weiterhin das katholische Altenwerk St. Michael. In der Generalversammlung, welche sich zusammen mit dem ersten Altennachmittag im neuen Jahr vollzog, wurde er einstimmig in seinem Amt bestätigt. Er führt die Gemeinschaft engagiert seit 18 Jahren. Allerdings ließ er sich altershalber nur für ein Jahr wählen. Einhellig bestätigt wurden auch Kassiererin Maria Mahler und Beisitzerin Amalie Frank. Waltraud Schilling stellte sich als Schriftführerin nicht mehr zur Wahl und wurde mit lobenden Worten nach 13 Jahren verabschiedet. Nachfolgerin ist Claudia Weh.

Waltraud Schilling gab somit letztmals den Tätigkeitsbericht und zog Bilanz über die Fülle von Aktivitäten im vergangenen Jahr, die unter dem Motto „Gemeinsam statt einsam“ standen. Zu dem üblichen Programm kam unter anderem ein Frühjahrsausflug zum Vogelpark in Steinen sowie die Dekanatswallfahrt nach Heiligenbronn hinzu. Ihre Ausführungen fanden großen Beifall, Worte wie "Note eins plus“ waren im Saal zu hören. Maria Mahler gab in ihrem interessanten Bericht Einblick in die Finanzen.

Seniorenfasnet

Bei Kaffee und Kuchen ließen es sich die Teilnehmer bei der Zusammenkunft gut gehen. Auch im laufenden Jahr sind viele Veranstaltungen geplant, die Gerhard Fluck bekannt gab. Am 22. Februar findet die Leipferdinger Seniorenfastnacht statt. Es folgen der Altennachmittag mit der Frauengemeinschaft, der Frühjahrsausflug und die beliebte Wagenfahrt sowie der Grillnachmittag. Beim Brunnenfest, der Sichelhenke und der Dekanatswallfahrt ist man wieder mit dabei. Ein weiterer Altennachmittag und die Adventsfeier kommen hinzu. Das Programm ist bei den älteren Bürgern sehr beliebt.

Geschätzt wird auch der Zusammenhalt in der Gemeinschaft. Begrüßt würde, wenn auch „jüngere Ältere“ der Gemeinschaft beitreten würden. Pfarrgemeinderatsvorsitzender Stefan Schilling dankte namens der Pfarrgemeinde dem Altenwerk für seine Aktivitäten zum Wohle der Senioren. Ebenso Ortschaftsrätin Susanne Weh für die Ortsverwaltung und die Frauengemeinschaft. Viel Freude hatten die Anwesenden an dem von Erwin Ilg gegebenen Bildrückblick.