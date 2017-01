Geisingen Als das Geisinger Zementwerk vor zehn Jahren gesprengt wurde - wir blicken zurück

Am 17. Januar 2007 fällte Dynamit den ersten Turm. Drei Türme erinnern noch an das Geisinger Wahrzeichen. Das Firmenareal wurde zum Gewerbegebiet Danuvia81.

Vor zehn Jahren, am 17. Januar 2007, war Geisingen ein Wallfahrtsort der besonderen Art und zudem der Ort für eine weiträumige Verkehrssperrung: Nichts ging mehr rund um Geisingen, kein Zug, kein Auto durfte fahren. Der Grund war die erste Sprengung im Zuge des Rückbaus des Zementwerks. Der ursprüngliche Sprengtermin wurde von Dezember 2006 um knapp einen Monat auf den 17. Januar 2007 verschoben.

Wann kann man schon mal die Sprengung eines solchen Turmes aus nächster Nähe erleben, fragten sich viele Neugierige. Und so machten sich einige Tausend Schaulustige auf den Weg nach Geisingen, aber auch viele Medienvertreter. Aus sicherer Entfernung mit guter Aussicht auf das Geschehen lagerten die Schaulustigen. Auf dem Hausener Berg südlich von Geisingen, auf dem Wartenberg, am Amtenstieg, an der Länge und auf der Donaubrücke.

Die Herausforderung: "Es war eine Herausforderung für die Sicherheitskräfte", wie Erich Bertsche damaliger Kommandant der Geisinger Feuerwehr, rückblickend betont. Alle verfügbaren Feuerwehrleute, die Autobahn- und Straßenmeistereien, Polizei und Bauhof waren im Einsatz. Schon im Vorfeld waren mehrere Besprechungen notwendig, zusammen mit der Stadt, den Behördenvertretern sowie Architekt Thomas Kreuzer als verantwortlicher Planer für den Rückbau und Vertreter der Holcim AG und deren beauftragter Sprengmeister Konrad Fink. Das Zementwerkareal liegt direkt neben der Bahnlinie, für die Sprengung musste eine Zugpause eingeplant werden.

Die Zugpause lag zwischen 12.45 und 13.10 Uhr. Eine enorme Herausforderung, wohl die größte der letzten Jahre, erinnert sich Erich Bertsche. "Denn alle Feldwege und Straßen bis zur Autobahn mussten gesperrt werden". Das Einsatzleitfahrzeug der Feuerwehr stand am Amtenstieg, dort standen Bertsche, Bürgermeister Walter Hengstler sowie von der Polizei Michael Koczian. "Alle Posten wurden abgefragt, ob sich noch jemand im Gefahrenbereich aufhält und ob die Straßensperrungen greifen", so Bertsche. Die Sprengung: Als das O. K. von allen Sicherungsposten kam, erteilte Michael Koczian um 12.55 Uhr den Befehl zur Sprengung über Funk an Sprengmeister Fink. Vom Werk kam das Sprengsignal, dann hörte man ein Aufeinanderfolgen von Explosionen der 15 Kilogramm Sprengstoff. Man sah eine Staubwolke und der riesige Granulierturm des Zementwerks begann sich zu neigen. Der Turm nebenan fiel nicht genau Richtung Norden, eher Nordwest, ein Container wurde zu Schrott, andere getroffene Gebäudeteile wurden ohnehin abgebrochen.

Eine riesige Staubwolke bewegte sich durch leichten Südwind über die Autobahn in Richtung Nordost zum Amtenstieg und verhüllte den Ort der Sprengung. Die Autobahn musste mit Kehrmaschinen gereinigt werden, und nach und nach wurden die gesperrten Straßen wieder freigegeben. "Die Einsatzkräfte trafen sich zur Nachbesprechung und zum Essen im Feuerwehrgerätehaus", erinnert sich Erich Bertsche. Es standen ja noch zwei Sprengungen bevor, hierfür hatte man schon einiges an Erfahrung gesammelt. Das Areal heute: 2008 baute die Firma Bons Evers Holding (BE) die erste Halle auf dem Gewerbegebiet, das nunmehr Dauvia81 heißt. Drei Silotürme des Zemenwerks behielt die Firma und plante damals einen Bürotrakt auf diesen Türmen, der dann aber nicht realisiert wurde. Im gleichen Jahr fand hier noch eine Gewerbeausstellung des Bundes der Selbständigen statt. 2010 siedelte sich die Firma Hermes Logistik an, 2016 begann die Firma Pajunk mit dem Bau einer neuen Produktionshalle.

Das Zementwerk

Gebaut wurde es von 1968 bis 1971 und wurde am 18. Juni 1971 in Betrieb genommen. Am 11. November 2003 verkündete der Holcim-Konzern das Werk zu schließen, da der Konzern auch das Zementwerk in Dotternhausen erworben hatte. Mit dem Rückbau, nachdem keine Verwendung für die Gebäude gefunden wurde, wurde im Frühjahr 2006 begonnen. Zuvor wurde eine detailierte Dokumentation des Werks angelegt. Die Sprengung des ersten Turmes war am 17. Januar 2007 genau um 12.55 Uhr. (ph)



