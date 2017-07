Geisingen Abschied von der Geisinger Schule

Entlassfeier für 27 Neunt- und Zehntklässler. Wehmut über Endeder Werkrealschulära.

Es war wohl eine der letzten Schulentlassfeiern in Geisingen mit einer zehnten Klasse. Trotz eines bewegten Schuljahrs, in dem noch das Ende der Haupt- und Werkrealschule mehr oder weniger besiegelt ist, fand dennoch eine der schönsten Feiern der letzten Jahre statt. Akteure waren die Schüler der Klassen neun und zehn, nicht nur bei der Übergabe der Zeugnisse, sondern bei der gesamten Programmgestaltung. Was die Entwicklung gerade der Werkrealschule betrifft, bestand wenig Grund zum Feiern, im Gegensatz dazu, dass die Schüler der Klassen neun und zehn einen Meilenstein ihres Lebens erfolgreich hinter sich gebracht haben.

Rektor Jürgen Tränkler betonte in seiner Rede dann auch, das es ihm weh tat, als er den Neuntklässlern sagen musste: „Ich darf Euch nicht mehr in der zehnten Klasse beschulen“. Von den 14 Neuntklässlern wollten neun die zehnte Klasse besuchen, aber aus anderen Orten wie aus Immendingen kam so gut wie keine Anfragen, so dass die Mindestzahl von 16 Schülern nicht erreicht wurde. "Aber der Abend ist nicht zum Jammern da, sondern zum Feiern, wenn auch mit etwas Wehmut", sagte Tränkler. Denn viele junge Menschen hätten Leistung gezeigt und können stolz darauf sein. "Ich bin ein bisschen stolz auf die Klasse", sagte Tränkler, "denn die Leistungen können sich sehen lassen." Er komme auch viel an andere Schulen und die Schüler halten jedem Vergleich stand. Die meisen der Schüler der Klasse neun besuchen andere Schulen, von der Klasse zehn ein Teil, während ein anderer Teil eine Ausbildung beginnt.

Tränkler dankte auch den engagierten Eltern und dem Elternbeirat für die Unterstützung und die gute Zusammenarbeit, aber auch dem Schulträger, der Stadt Geisingen. "Verwaltung, Bürgermeister und der Gemeinderat stehen voll hinter der Schule", erinnerte er. Es war die erste Entlassfeier von Jürgen Tränkler seit seiner Amtseinsetzung.

Die Vorsitzende des Fördervereins der Schule, Nathalie Seilnacht, überreichte Michelle Günther den Sonderpreis des Fördervereins für ihr soziales Engagement. Auch sie richtete wie auch der Vorsitzende des Elternbeirates, Holger Stoffler, sowie Bürgermeister Walter Hengstler, Grußworte und Glückwünsche an die Absolventen. Die Absolventen haben sich ein buntes Programm ausgedacht, das beim Publikum sehr gut ankam und haben ihren Klassenlehrern Marion Berger-Erbis und Jürgen Tränkler mit Abschiedsgeschenken für das Vermitteln von Wissen gedankt.

Buntes Programm

Das Programm der Schulentlassung in Geisingen wurde durch die Schüler der beiden Abgangsklassen selbst gestaltet. Sei es mit sportlichen Vorführungen, mit einem Quiz über Kinderbilder von Schülern und Lehrern, oder Luftballonschießen, wobei die beiden Akteure Isele und Jürgen Tränkler Preise gewannen oder auch Aufgaben erledigen mussten. Die Moderation klappte ebenfalls hervorragend, mit zum Programm zählte auch ein Auftritt der Vorsitzenden des Fördervereins, Nathalie Seilnacht, zusammen mit Christine Dorn. Nach einem gemeinsamen Lied ging es dann zum Buffet über. (ph)