Geisingen 90 Jahre Geisinger Fußballgeschichte gefeiert

SV Geisingen holt seinen runden Geburtstag nach. Engagierte Jugendarbeit mit hohem Stellenwert.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

In gebührender Weise feierte der Sportverein Geisingen sein 90-jähriges Bestehen in der Stadthalle. Der 90. Geburtstag war eigentlich schon 2016, doch das Jubiläumsfestwochenende musste verschoben werden und da man keinen neuen Termin fand, wurde dies nun nachgeholt: Am festen Termin, dem 5. Januar, zu dem der Sportverein viele Jahrzehnte zu Unterhaltung und Theater einlud. Es gab zwar kein Theater und keine Tombola mit einer Lastwagenladung Wein, aber es gab viel Unterhaltung, Geschichte und dennoch Gewinne.

Die beiden seit letztem Jahr verantwortlichen Vorstandsmitglieder Benjamin Degen und Ralf Jauch wie auch Uwe Heidel konnten die meisten Ehrenmitglieder des Vereins begrüßen. Jauch und Degen gingen kurz auf die Geschichte ein und betonten, dass ein Rückblick auf 90 Jahre viele Erfolge, aber auch Rückschläge zeige und dass bei einer solchen Feier auch Erinnerungen wach werden, was im Verlauf des Abends durch alte Bilder aus der Geschichte des Vereins noch eindrucksvoll untermalt wurde. „Fußball verbindet die Liebe zum Sport über die Gesinnung und Religion hinweg und leistet auch einen großen Beitrag zur Integration neuer Einwohner“, so der Vorstand. Das größte Geburtstagsgeschenk war der Aufstieg in die Bezirksliga im letzten Jahr, derzeit „überwintert“ die erste Mannschaft auf dem vierten Tabellenplatz.

Bürgermeister Walter Hengstler gratulierte im Namen der Stadt und des Gemeinderates zum Jubiläum. „In den vergangenen 90 Jahren hat sich der Verein vielen Herausforderungen gestellt, und zu jeder Zeit gab es Menschen, die sich mit viel Idealismus und Begeisterung eingebracht haben“, unterstrich der Bürgermeister. Der Clubheimbau und die Umsiedlung auf dem Espen 1989 brachte für den Verein viel Arbeit und erforderte viel Engagement. „Einen hohen Stellenwert beim SV hatte und hat die Jugendarbeit“, so Hengstler, „mit der Gründung der Fußballschule wurde hier ein neuer Weg gegangen, wobei sich der SV Geisingen hier maßgeblich einbringt.“ Er wünschte dem Verein weiter viel Glück, Erfolg und stets genügend Helfer.

Ballartist begeistert

Die Jüngsten des Vereins, die Bambinis und F-Jugend, sangen zwei Lieder und staunten wie das Publikum über die Vorführungen des Ballartisten Patrick Bäurer aus Hondingen. Ein Rückblick auf 90 Jahre SV Geisingen mit alten Bildern weckte viel Erinnerung. „Die Siiterießer und ech“ gestalteten das Programm mit allerlei Liedern, darunter auch mit einem Geburtstagslied auf den SV Geisingen, außerdem gab es eine Modenschau mit Trainingsanzügen vergangener Jahrzehnte. Spannung kam auf, als Helmut Tritschler, der seit 1948 Mitglied des SV Geisingen ist, als Glücksfee fungierte und die Gewinner der Losaktion zog.

Sportverein

Der Sportverein Geisingen entstand einst 1926 aus dem 1924/25 gegründeten Verein DJK (Deutsche Jugendkraft). Schon 1921 gab es einen Fußballverein in Geisingen, den FC, der allerdings keinen Platz hatte, aber an Rundenspielen teilnahm und dann schließlich aufgelöst wurde, weil die Jugend zur DJK ging. Der DJK wurde 1926 eine Fußballabteilung angegliedert, aus der dann später der Sportverein hervorging. Von 1935 bis 1946 ruhte die Vereinstätigkeit. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Trikots und Fußballschuhe in Schwenningen und Freiburg gegen einen Schinken oder 35 Ster Brennholz getauscht. Seit 1989 hat der SV sein Domizil auf dem Espen, zuvor war er im Bereich des heutigen Baugebietes große Breite. (ph)