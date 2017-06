Geisingen 39 Geisinger Angebote für Spaß in den Ferien

Ferienprogramm 2017 der Stadt Geisingen ist fertig. Sieben Wochen lang wird Kindern viel geboten.

Das Geisinger Kinderferienprogramm 2017 übertrifft mit den Angeboten das letztjährige Programm. 2017 sind mit 39 Angeboten vier mehr dabei als ein Jahr zuvor. Zum Teil ist dies auch auf das gestiegene Angebot der Schulsozialarbeit Immendingen/Geisingen zurückzuführen, wobei diese Termine teilweise in Immendingen, teilweise in Geisingen angeboten werden. Auch in diesem Jahr gilt das Anmeldeverfahren wie in den Vorjahren. Meldeschluss für die Angebote mit begrenzter Personenzahl oder auch bei solchen, bei denen nur Anmeldungen erforderlich sind, ist am Sonntag, 16. Juli. Es ist der Straßenfestsonntag.

Programmstart ist wie immer gemeinsam mit Immendingen am letzten Schultag, Mittwoch, 26. Juli, mit einer Fahrt ins Freilichttheater Steintäle (Schlechtwetter Kino). Zum märchenhaften Theater lädt Marianne Engbers am 28. Juli und am 30. August ins evangelische Gemeindehaus (Alter sechs bis neun Jahre) ein. Die Schulsozialarbeit startet am 31. Juli mit Wasserspielen in Geisingen, mit dem Besuch im Haus der Natur in Beuron am 1. August und mit einem Sporttag am 2. August in Immendingen. Die Landfrauen Gutmadingen laden zum Cake Pops am 2. August in den Landfrauenraum Gutmadingen ein, die Fecht- und Turnerschaft veranstaltet am 2. August eine Schnitzeljagd im Freien in Kirchen-Hausen.

Nach Donaueschingen ins Kinder- und Jugendmuseum führt die Veranstaltung des Jugendreferates am 3. August, am gleichen Tag laden Patricia Knauß und Marion Kurz zum Bilderrahmen gestalten mit Naturmaterialien ein. Eine Erlebniswanderung findet am 7. August statt und am 8. August ist eine Kreativwerkstatt Basteln des Jugendreferates geplant. „Auf zum Inlinesport“ heißt es am 8. August in der Arena Geisingen. Am 9. August sind ebenfalls zwei Termine vorgesehen: Fußballgolf in Bachzimmern des Jugendreferates und Bewegungsspiele der FuT in Kirchen-Hausen. Das Jugendreferat lädt zum Filzen am 10. August ein, rauf auf die Traktoren zur Rundfahrt heißt es am 12. August bei den Kramer-Freunden Gutmadingen.

Die Geisinger Hansele laden zum Besuch des Narrenschopfes am 15. August ein, der Verband Wohneigentum zum Basteln am 17. August. Eine Radtour ist am 18. August von den Aktiven Bürgern geplant, die Feuerwehr lädt zu Spaß und Spiel am 19. August ein. Zwei Tage dauert das Angebot „Kunst aus Pappmachè“ von Carmen Hildebrand und Friedel Voigt am 22. und 28. August, ebenfalls zwei Tage dauert der Schnupperkurs Fechten am 23. und 24 August. „Alte Spiele neu entdeckt“ heißt es am Freitag 25. August, Spaß und Spiel mit dem Jugendrotkreuz und Rettungshunden ist am 26. August im Angebot. Die Anglergesellschaft Villingen lädt zur Donau-Fluß-Rallye am 28. August ein, die Polizei ist am 29. August in Geisingen zu Gast. In den Waldseilgarten Mahlstetten geht’s mit dem Jugendreferat am 30. August, die Stadtmusik lädt zur Instrumentenwerkstatt am 31. August ein. Am Freitag, 1. September, ist ein Kinderflohmarkt des Jugendreferates, am 2. September werden Wildbienenhotels bei Ralf Rapp gebastelt, die Nachtwanderung der Hexen ist am 2. September. Am 3. September lädt der Jugendclub Kirchen-Hausen zum Erlebnistag ein, am 4. September ist eine geheimnisvolle märchenhafte Kräuterwelt bei Familie Federle in Kirchen-Hausen. Vom 4. Bis 10. September lädt Marianne Engbers zur Theaterwerkstatt ein, am 5. September ist das Fischmobil bei den Geisinger Anglern, am 6. September ist eine Kanufahrt der Schulsozialarbeit, außerdem ein Bilderbuchkino in der Aulfinger Bücherei. Die letzte Veranstaltung ist eine Wanderung zum Gutmadinger Stolleneingang des alten Bergwerks der Loräbieschter Gutmadingen.

Anmeldungen

Die Programmhefte werden an den Schulen verteilt und liegen in den Geschäften sowie Rathäusern in der Region aus. Ferner ist das Ferienprogramm auf der Homepage der Stadt. Für Programmpunkte mit Anmeldung ist am 16. Juli Anmeldefrist, entweder über das Internet oder schriftlich mit dem Anmeldeformular. In der ersten Anmelderunde sind nur Anmeldungen für maximal fünf Veranstaltungen möglich, die Auswahl der Teilnehmer erfolgt über ein Computerprogramm. Gibt es dann noch freie Plätze, sind zusätzliche Anmeldungen möglich. Die Teilnehmer erhalten dann Teilnehmerausweise. (ph)

