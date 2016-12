Geisingen 2017 wird das Jahr der vielen Feste in der Region Geisingen

Ein Narrentreffen gibt es zum Auftakt des Geisinger Festjahrs. Das Straßenfest wird wieder die größte Veranstaltung.

Geisingen – In wenigen Tagen beginnt nicht nur das neue Kalenderjahr, sondern auch das neue Veranstaltungsjahr in der Region Geisingen. Es wird gleich zu Beginn von zwei Narrentreffen am 21. und 22. Januar von den Loräbieschter in Gutmadingen und am 18. und 19. Februar von den Zundermännle in Aulfingen mit größeren Veranstaltungen eingeläutet. Weitere größere Ereignisse sind das Straßenfest vom 14. bis 16. Juli und für entsprechende Resonanz dürfte auch das Rasentraktorrennen im Rahmen des Dorffestes des Musikvereins Kirchen-Hausen sorgen. Das Dorffest findet vom 25. bis 28. Mai statt.

Ein Jubiläum wird noch nachgefeiert, der Sportverein Geisingen wurde 1926 neunzig Jahre alt und feiert dies am 5. Januar in der Stadthalle. Die Trikefreunde feiern ihr 20-jähriges Bestehen mit einem Treffen vom 28. bis 30. Juli.

Im ersten Quartal des neuen Jahres finden wie überall viele Generalversammlungen der Vereine und Organisationen statt. Die Fasnet beginnt in Kirchen-Hausen mit einem Workshop für Kinder am 5. Januar und am 6. Januar für die Geisinger Zunft mit dem Täfeleabstauben im Grünen Winkel, die Narrenversammlung in Geisingen ist am 20. Januar. Guggenmusik pur gibt es zweimal, am 21. Januar mit der Guggenrock Party in Leipferdingen und am 4. Februar mit der 13 up Party in Kirchen-Hausen. Sportlich geht es in der Arena Geisingen mit dem Hallenmarathon am 12. Februar zu. Über die Fasnachtstage sind in allen Stadtteilen Veranstaltungen und Zunftabende. Die Anglervereinigung lädt wieder zum Fischessen am Aschermittwoch, 1. März, in die Stadthalle ein. Elternbeirat und Förderverein der Geisinger Schule haben vom 6.

bis 11. März das Projekt Zirkus Zapp Zarapp, und nach den meisten Generalversammlungen starten die Musikvereine mit den Frühjahrskonzerten. Am 25. März konzertiert die Harmonie Gutmadingen, am 1. April der Musikverein Aulfingen, am 8. April die Donaumusikanten Gutmadingen und am 22. April die Stadtmusik Geisingen.

Traditionelle Konzerte

Beide Gutmadinger Vereine konzertieren in diesem Jahr ebenfalls in der Geisinger Stadthalle, da das Gemeinschaftshaus nach Fasnacht wegen Umbau geschlossen ist. Die Harmonie erhält neue Uniformen, die Weihe findet am 2. April in der Pfarrkirche statt. Die Aktiven Bürger laden am 8. April zur Kleinkunst El Mago Masin ins Pfarrheim ein. Der Förderverein Asante sana plant am 28. April ein Benefizkonzert.

Die Freiluftfestsaison eröffnet die Bläserjugend der Harmonie mit dem Wandertreff auf dem Wartenberg. Die DRK-Seniorengymnastikgruppen feiern ihr 35-jähriges Bestehen am 3. Mai in der Stadthalle, Blutspendetermine des DRK sind am 18. Januar, 17. Mai und 20. September. Der Garagenflohmarkt in Geisingen ist am 13. Mai, das Dorffest in Kirchen-Hausen findet vom 25.bis 28. Mai statt, das Sportfest in Aulfingen vom 19. bis 21. Mai. Die Donaumusikanten laden zum Parkfest vom 2. bis 4. Juni ein, das Pfarrbuckfest in Aulfingen ist vom 16. bis 19. Juni, am 24. Juni ist die Sonnwendfeier, vom 30. Juni bis 3. Juli das Brunnenfest in Leipferdingen, das Geisinger Straßenfest dann vom 14. bis 16. Juli.

Der Jugendclub feiert am 2. und 3. September sein 45-jähriges Bestehen, die Sichelhenke in Leipferdingen findet vom 15. bis 18. September statt, am 30. September ist ein Konzert des Kirchenbaufördervereins mit dem Mädchenchor Aachen. Das Fischerfest in Kirchen-Hausen ist am 23. und 24. September. Der Tag des Ehrenamtes ist am 4. November, das Konzert in Kirchen-Hausen des Musikvereins am 25. November, in Leipferdingen am 2. Dezember und das der Stadtmusik Geisingen am 16. Dezember.

Jubiläen

Der Veranstaltungskalender der Region Geisingen ist neben den üblichen Terminen wie Versammlungen und Konzerten auch von Jubiläen bestimmt: 6000 Tage Narrenverein Loräbieschter, 50 Jahre Zundermännle Aulfingen, 20 Jahre Trike-Freunde Kirchen-Hausen, 45 Jahre Jugendclub Kirchen-Hausen und dann vor allem vom Straßenfest, das zum 21. Mal vom 14. bis 16. Juli stattfindet. (ph)