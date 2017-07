Geisingen/Singen 2,2 Promille: Transporterfahrer gefährdet Verkehr auf Autobahn und B31

Ein stark betrunkener 32-Jähriger hat mit seinem Kleintransporter im Bereich Geisingen und Singen mit waghalsigen Fahrmanövern mehrere Autofahrer gefährdet. In Singen wurde er aus dem Verkehr gezogen. 2,2 Promille Alkohol im Blut hatte der Mann nach Polizeiangaben. Die Polizei sucht Zeugen.

Mit rund 2,2 Promille wurde der 32-jährige Fahrer eines Ford Transits am Sonntag gegen 22.30 Uhr an der Julius-Bührer-Straße in Singen von der Polizei angehalten und kontrolliert. Zuvor war der Kleintransporter bereits auf der Bundesstraße 31 bei Geisingen aufgefallen, wo das Fahrzeug mit eingeschaltetem Warnblinklicht auf der Fahrbahn in Richtung Tuttlingen stand. Noch während ein Fahrzeug den haltenden Kleintransporter überholte, fuhr der 32-Jährige an, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Aus diesem Grund musste der Fahrer des vorbeifahrenden Fahrzeugs abbremsen, um den Ford passieren zu lassen. Die Fahrzeuginsassen folgten dem in Schlangenlinien fahrenden Ford Transit und konnten beobachten, wie der Ford nur kurze Zeit später an der Einmündung B31 und Landesstraße 185 bei Kirchen-Hausen nach rechts von der Fahrbahn abgekam und dabei einen an der Einmündung wartenden Wagen gefährdete. Der betrunkene Ford-Fahrer konnte seinen Kleintransporter gerade noch rechtzeitig wieder nach links ziehen und dadurch einen Zusammenstoß mit dem unbekannten Auto verhindern. Anschließend fuhr der Ford Transit auf die Autobahn 81 in Richtung Singen, wo der 32-Jährige aufgrund seines Rauschs erneut die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und unvermittelt auf die linke Fahrspur wechselte. Ein von hinten nahender Porsche-Fahrer musste deshalb stark abbremsen, um ein Auffahren auf den Ford zu vermeiden. Am Ortseingang von Singen durchfuhr der 32-Jährige die stationäre Messanlage mit überhöhter Geschwindigkeit und wurde dabei geblitzt, bis er schließlich von einer Streife angehalten und kontrolliert werden konnte.

Während der Fahrt dürfte der Mann nach Zeugenbeobachtungen mit seinem Handy telefoniert haben und war dabei nicht angeschnallt. Die Streife veranlasste bei dem Fahrer eine ärztliche Blutentnahme, behielt seinen Führerschein ein und ermittelt nun gegen den Mann wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Die Polizei Singen bittet deshalb Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07731/8880 zu melden.

Insbesondere der unbekannte Autofahrer an der Einmündung B31/L185 bei Kirchen-Hausen und der Porschefahrer auf der A81 werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen in Verbindung zu setzen.