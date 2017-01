Gutmadingen 1500 Hästräger in Gutmadingen erwartet

Loräbieschter richten erstes Narrentreffen aus. Großer Umzug am 22. Januar als Höhepunkt.

Noch ist es beschaulich ruhig in Gutmadingen, in zweieinhalb Wochen sind dann die Geister und Narren los. Das erste Narrentreffen in der Region startet und das noch aufgrund eines nicht alltäglichen Anlasses: 6000 Tage. So viele Tage sind vergangen, seit der Narrenverein Loräbieschter in Gutmadingen gegründet wurde. Am 21. und 22. Januar soll dieser runde Geburtstag gefeiert werden, an beiden Tagen finden Umzüge statt.

Im letzten Jahr fanden mehrere Besprechungen mit den Vereinen von Gutmadingen wegen dieses Narrentreffens statt. „Denn ohne Unterstützung durch die Bevölkerung und Gutmadinger Vereine kann der kleine Narrenverein Loräbieschter eine solche Veranstaltung nicht stemmen“, hat mehrfach der erste Vorsitzende Stefan Willems betont. Zwei Wochen heiße Planungsphase haben nun begonnen, in den vergangenen Tagen waren Mitglieder der Loräbieschter von Haus zu Haus unterwegs, um die Bevölkerung über die Veranstaltung zu informieren und vor allem um auch abzuklären, wie die Narrenbändel, also die närrische Dekoration, problemlos angebracht werden kann. Damit beginnen die Loräbieschter am kommenden Samstag.

Während des Narrentreffens gibt es auch keinen öffentlichen Personennahverkehr, dies heißt im Klartext, dass während der Umzüge keine Busse fahren. An den Wochenenden fahren ohnehin nur Rufbusse, aber auch diese sind nicht im Einsatz. Der Terminplan für das zweitäige Narrenevent steht, es gibt kein Festzelt, was ursprünglich angedacht war. Dafür gibt es eine ganze Reihe von Besenwirtschaften und Lauben, die von Vereinen, größtenteils von Gutmadinger Vereinen, betrieben werden. Das Gemeinschaftshaus ist geöffnet und vor dem Gemeinschaftshaus ist noch ein Partyzelt.

Am Samstagnachmittag, 21. Januar, beginnt das närrische Spektakel um 16 Uhr mit dem Stellen des Narrenbaumes beim Platz der Freiheit. Um 19.30 Uhr startet dann der Nachtumzug mit über 500 Akteuren. Die beiden Musikvereine von Gutmadingen nehmen die Loräbieschter in die Mitte. Vorne die Harmonie, dann die Loräbieschter und danach die Donaumusikanten. Dahinter folgen die Burgbläri, eine Abteilung des Gutmadinger Narrenvereins Krähenloch. Dahinter dann zahlreiche Hexen- und Geistergruppen aus der ganzen Region sowie einige Guggenmusiken. Nach dem Umzug sind das Gemeinschaftshaus, das Barzelt und etliche Besenwirtschaften geöffnet.

Am Sonntag ist um 8.30 Uhr Narrenmesse in der Kirche, ab zehn Uhr öffnet das Narrendorf, um elf Uhr ist Zunftmeisterempfang und ab 13.30 Uhr startet der große Jubiläumsumzug mit 44 teilnehmenden Gruppen und Narrenvereinen. „1500 Teilnehmer sind hierfür gemeldet“, wie der Vorsitzende Stefan Willems betont.

Das Narrentreffen

Der Narrenverein Loräbieschter Gutmadingen lädt am 21. und 22. Januar zum Narrentreffen ein. Anlass ist 6000 Tage Loräbieschter, ein bislang außergewöhnlicher Anlass für ein Narrentreffen. Am Samstag, 21. Januar, ist um 19.30 ein Nachtumzug, am Sonntag, 22. Januar, ein Umzug mit 44 Gruppen, Vereinen und Kapellen. (ph)