Furtwangen Zuschauer machen das Furtwanger Guckloch-Kino stark

Die Besucherzahl steigt auf beachtliche 1700 Gäste – dabei stemmt ein nur 13-köpfiges Team satte 67 Veranstaltungen.

Furtwangen – Das Guckloch-Kino in Furtwangen“ ist eine feste Größe im Kulturleben der Stadt. Die Zuschauerzahlen sind gestiegen und das Mammutprogramm für die Aktiven setzt sich auch im laufenden Jahr fort.

Die Vereinsmitglieder trafen sich im Kinosaal zur Hauptversammlung. 67 Filmveranstaltungen stemmte das 13-köpfige aktive Team. Mit einem attraktiven Filmprogramm stiegen die Zuschauerzahlen auf nunmehr knapp 1700 an, davon besuchten 640 das Kinderkino. Zusätzlich liefen zwölf Filme im Altenheim St. Cyriak, dort sind vor allem Heimat- und Tierfilme sehr beliebt. Sehr zufrieden zeigte sich Vorsitzender Günther Bäuerle in seinem Jahresbericht. Bäuerle hob die gute Zusammenarbeit mit der VHS mit fremdsprachigen Filmen hervor wie auch die Weitwinkel-Filmreihe mit der Hochschule.

Zum regulären Programm alle zwei Wochen kommen noch Filmfrühstück, Open-Air, Frauentag, Dorfhock Neukirch, Kinderuni und das Sommerferienprogramm der Stadt hinzu. Gewürdigt wurde außerdem das 30-jährige Bestehen. Bäuerle dankte der Stadt für die Unterstützung, ohne die das Kino nicht laufen könnte. Der Verein zählt derzeit 41 Fördermitglieder. Brillante Bilder auf der Leinwand liefert ein neuer Beamer, der 2016 angeschafft wurde.

Robert Hönl wies in seinem Kassenbericht auf die Hauptausgaben hin, die hohen Filmvorführ-Lizenzen. Eine einzige Vorführung koste zwischen 50 und 400 Euro, egal ob Erwachsenen- oder Kinderfilm. Die Investition in einen Beamer sorgte bei solidem Guthaben für ein Minus in der Kasse. Der Filmbetrieb sei weiterhin von städtischen und Landeszuschüssen abhängig.

Die Entlastung des Vorstands führte Bürgermeister-Stellvertreter Manfred Kühne herbei. Er dankte für die Arbeit und das außergewöhnliche Engagement. Das Kino rein wirtschaftlich zu betreiben, sei schlicht unmöglich, deshalb unterstützten Stadt und Gemeinderat das Kino und sähen es als Kulturinstitution der Stadt. „Wir sind froh, dass sie diese Arbeit machen“, so Kühne.

Das neue Programm bis zum Sommer des Jahres liegt bereits aktuell vor und bietet wieder eine große Bandbreite an Film-Genres. Günther Bäuerle gab einen kurzen Ausblick in den Herbst. Als Sonderveranstaltung präsentiert die Filmemacherin Sigrid Klausmann-Sittler ihren neuen Film „Nicht ohne uns“, in dem sie Kinder aus vielen Ländern porträtiert.