Furtwangen Wissenschaftler Furtwanger: Mobilität steht vor dem Umbruch

Die Hochschule Furtwangen zieht Halbzeitbilanz zu ihrem Modellprojekt Mobilität. Es geht um die Entwicklung nachhaltiger Lösungen für Studierende und Beschäftigte von Hochschulen im Ländlichen Raum. Und es gibt erst Erfolge.

Furtwangen – Wie können wir gewährleisten, dass ländliche Regionen gut erreichbar bleiben? Diese Frage stand im Mittelpunkt des Mobilitätskongresses an der Hochschule Furtwangen (HFU). Hauptredner war Peter Hauk, Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz im Land. Das Forschungsprojekt „Modellprojekt zur Entwicklung nachhaltiger Mobilitätslösungen für Studierende und Beschäftigte von Hochschulen im Ländlichen Raum“ unter Leitung von Jochen Baier und Anton Karle hatte zu dieser Halbzeitbilanz eingeladen.

Seit 18 Monaten wird daran gearbeitet, weitere 18 Monate stehen noch an. Die Organisation des Kongresses hatten Studentinnen des Studiengangs Wirtschaftsnetze (E-Business) übernommen.

Die Mobilität steht vor einem großen Umbruch. „Die heutigen Studierenden werden in naher Zukunft Autos mit Verbrennungsmotoren nur noch als Oldtimer fahren“, brachte Michael Ruprecht von E-Mobil BW, der Landesagentur für Elektromobilität, den Wandel auf den Punkt. „Es gibt keinen besseren Ort im Land als unsere Hochschule, um das Thema Mobilität im ländlichen Raum zu bearbeiten“, unterstrich HFU-Rektor Rolf Schofer. Die HFU hat Standorte in Furtwangen, Schwenningen und Tuttlingen plus Außenstellen in Rottweil und Freiburg. Dies bringt viele Fahrten zwischen den Standorten mit sich.

Baier zeigte auf, dass dieses Projekt nicht nur die Hochschule Furtwangen, sondern auch die Duale Hochschule Villingen-Schwenningen und die Musikhochschule Trossingen als Partnerhochschulen, und somit mehr als 11 000 Studierende plus die zugehörigen Mitarbeitenden und Professoren betrifft.

Minister Peter Hauk sprach zum Thema „Erreichbarkeitssicherung“. Wie soll diese wichtige Zukunftsaufgabe für den ländlichen Raum geschultert werden? „Unsere Aufgabe ist es, jungen Menschen die Rahmenbedingungen zu bieten, die sie für ein erfolgreiches Studium auf dem Land brauchen“, unterstrich der Minister.

„Die Bedeutung der Hochschulen für den ländlichen Raum wird noch wachsen“, sagte Peter Hauk. Daher fördere sein Ministerium dieses Modellprojekt, das in Deutschland einmalig ist. In Workshops erarbeiteten die über 70 Teilnehmer des Kongresses ihre Ideen zu den Themen Öffentlicher Personen-Nahverkehr (ÖPNV), Elektrofahrzeuge, Parkplatzmanagement sowie Mitfahrgelegenheiten.

Klar wurde: Bequemlichkeit und Flexibilität „erkauft“ man sich durch die höheren Betriebskosten des eigenen Autos im Vergleich zum ÖPNV. Die Studierenden beklagen den Mangel an Parkplätzen in Hochschulnähe. „Allerdings ist der Wille, auf eine andere Lösung als das eigene Auto umzusteigen, gering“, fasste Anton Karle zusammen. Und Jochen Baier gab zu bedenken: „Wenn die Busfahrzeiten nicht zum Vorlesungsbeginn passen, werden die wesentlich höheren Kosten für ein Auto – im Vergleich zu 155 Euro für ein Semesterticket für den ÖPNV – weiterhin akzeptiert werden.“

Mathias Merz, Verkehrsunternehmer und Beiratsvorsitzender des Verkehrsverbundes Schwarzwald Baar schilderte die Besonderheiten des ÖPNV im ländlichen Raum. Derzeit wird die Netzplanung überarbeitet, um kundenfreundlichere Fahrzeiten zu erreichen. Große Änderungen wird die Anbindung der Breisgau-S-Bahn bis nach Villingen ab dem Jahr 2019 mit sich bringen.

Studenten an ländlichen Hochschulen ohne eigenes Auto müssen bei der Mobilität oft starke Abstriche hinnehmen, da in der Regel kein befriedigendes ÖPNV-Angebot vorhanden ist und Carsharing in ländlichen Regionen bislang nur punktuell zur Verfügung steht.

Hier setzt das Projekt der Hochschule Furtwangen an. Es sieht die Entwicklung effizienter, kostengünstiger und nachhaltiger Mobilitätslösungen für Studierende und Dozenten ländlicher Hochschulen vor. Das Modellprojekt mit einer Laufzeit von drei Jahren bis Ende 2018 wird von Anton Karle (Professor Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen) und Jochen Baier (Professor Fakultät Wirtschaftsinformatik) geleitet und koordiniert.

Erste positive Effekte des Projektes an der Hochschule sind bereits nachweisbar. Durch E-Autos, die für Dienstfahrten genutzt werden können, sind schon mehrere Tonnen CO2-Ausstoß eingespart worden. „Wir sind voll motiviert, weitere Felder zu beackern“, fasste Anton Karle zusammen. Die Kosten von 300 000 Euro tragen das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg.

