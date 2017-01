Furtwangen Wir brauchen einen Kulturwandel, keinen Strukturwandel

Siegfried Jäckle, einer der Vorkämpfer für die bäuerliche Landwirtschaft im Schwarzwald, führt mit Landwirten ein kleines Experiment durch.

Ein kleines Experiment führte Siegfried Jäckle, Schwarzwaldbauer aus Überzeugung und zugleich Vordenker des „Forum pro Schwarzwaldbauern“, bei der jüngsten Sitzung der Landwirte durch. Es galt, die eigenen Stärken und Schwächen des Schwarzwald-Bauernhofes zu demaskieren.

„Zwei Schlagzeilen der letzten Monate quälen mich“, stellte er dieser Aufgabe voraus. Die eine sei „Gülleflut bedroht das Grundwasser“, die andere handelte von Erhöhung der Mehrwertsteuer für „tierische Produkte“, da diese angeblich die Umwelt schädigen – durch Massentierhaltung. Unstrittig sei das Problem mit der Gülle, der Streit darum aber bis dato wenig lösungsorientiert. „Wo sind die Lösungen dazu?“, fragte er fordernd.

Diese Schlagzeilen stellten nur die Spitze des Eisbergs dar – der einfache Grund dafür liege im Ernährungsverhalten der Deutschen – „billig, billig und nochmals billig muss vor allem das Fleisch sein“. Also werde Masse billig produziert – und zwar dort, wo das Kosten-Nutzenverhältnis am günstigsten ist. Steile, steinige Standorte seien „politische Pflegefälle“, daher werde konzentriert in günstigster Lage produziert. Und zwar längst nicht mehr nur Fleisch. Die leichten Sandböden würden mit Mais zugepflastert, mittlerweile bis nach Südschweden. „Die Gülle liefert die Nährstoffe dazu, allerdings können diese Böden die feuchte Gülle nicht lange halten, sie gelangt tatsächlich ins Grundwasser“, wusste er. Das liege in der Hauptsache an der „Supermarkt-Kultur“, wo man alles, wirklich alles, noch billiger erwerben könne. Die Werbung tue das Übrige. „Man erhält den Eindruck, dass alle Kühe der Republik auf saftig-grünen Weiden stehen; die Gesellschaft wird in Illusionen verführt“, monierte er.

Der vegane Trend sei Augenwischerei, da längst die Mehrzahl der verfügbaren Obst- und Gemüsemassen importiert würden und die Umweltbilanz daher sehr schlecht sei. Mehr als ein Drittel des freien Landes sei Grasland, das nur von Wiederkäuern sinnvoll verwertbar sei. „Alle reden über das Tierwohl und verlieren dabei das Menschenwohl aus den Augen“, mahnte er an. Die kleinen Höfe, auf denen „die Kühe noch Namen und Hörner haben“, verliere man völlig aus den Augen. Der zentrale Punkt sei, dass die Kohlendioxidbilanz durch die Böden reguliert werde. Solange diese Zusammenhänge nicht bearbeitet würden, seien alle Maßnahmen ein Alibi für Bürokratie. Schon Luther habe gegen den Ablasshandel gewettert. „Wo überall in der Landwirtschaft steckt moderner Ablasshandel?", provozierte Jäckle. „Wir brauchen einen Kulturwandel, keinen Strukturwandel“, so sein Fazit.

Tapfer suchten dann das knappe Dutzend Mitstreiter an diesem Abend nach Stärken und Schwächen der Höfe, das Ergebnis pinnte Jäckle an die Tafel – darüber werde man noch intensiv diskutieren: Auch am 4. Februar, wo beim nächsten Treffen ein wichtiger Gast anwesend sein wird, ebenso wie zum Aschermittwochsgespräch.