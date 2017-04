Furtwangen Wintersportlern wird ein Licht aufgehen

Die Skizunft Brend will an der Martinskapelle die Flutlichanlage der Loipe erneuern – da kommt der Vereinswettbewerb gerade recht.

Furtwangen - Es werde Licht: die Furtwanger Skizunft Brend will mit ihrem Projekt beim Vereinswettbewerb von Sparkasse Schwarzwald-Baar und SÜDKURIER das Flutlicht an der beliebten Skiloipe Martinskapelle erneuern.

Jeden Winter kommen bis zu 40 000 Skiläufer auf die Loipe bei der Furtwanger Martinskapelle. Und bereits seit 1966 sorgt hier die Skizunft Brend an zwei Abenden in der Woche für Flutlicht, sodass viele Wintersportler auch am Abend nach getaner Arbeit noch die Möglichkeit haben, den Skisport zu pflegen und dabei sportlich zu entspannen vom Stress des Alltags. Ebenso finden zahlreiche Langlauf-Wettkämpfe auf der Martinskapelle statt, zum Teil ebenfalls am Abend bei Flutlicht.

Die ganze Loipe und vor allem auch die Flutlichtanlage werden von der Skizunft ehrenamtlich betreut. Nur mit ihrem großen Einsatz ist es möglich, dieses beliebte Sportzentrum in dieser Form zu erhalten. Im Unterschied zu den alpinen Sportarten fallen hier zuerst einmal auch keinerlei Gebühren für die Sportler an. Die Skizunft Brend bittet hier lediglich um einen vergleichsweise sehr geringen Obolus in Form des Brend-Spurenabzeichens, um die Loipe pflegen zu können. Allein schon der Kauf und Betrieb des entsprechenden Spurfahrzeuges sind nicht billig. Bis zu 50 Kilometer Langlaufloipe werden hier den ganzen Winter über von der Skizunft präpariert, auch in Kooperation mit der Stadt Furtwangen und Forst BW.

Nach mehr als 50 Jahren Betrieb in jedem Winter ist nun eine große Überholung der Flutlichtanlage an der 2,5 Kilometer langen Flutlicht-Strecke notwendig. Diverse Lichtmasten, Scheinwerfer und Verteilerkästen müssen dringend ausgetauscht und erneuert werden. Die Kosten für diese Maßnahme werden auf etwa 25 000 Euro geschätzt. Dies ist für einen kleinen Sportverein wie die Skizunft Brend eine enorme Summe. Und so hofft die Skizunft hier natürlich auf den Vereinswettbewerb.

Wie die starke Nutzung dieses Loipenzentrums zeigt, kommen diese Investition und auch der dazugehörige große Arbeitseinsatz der Mitglieder in der Skizunft noch am wenigsten den eigenen Sportlern zugute. Profitieren können hier vor allem die vielen Freizeitsportler und Leistungssportler. Mit der kompletten Sanierung der Flutlichtanlage hofft man, wieder für die nächsten Jahrzehnte gerüstet zu sein, damit auch in Zukunft viele tausend Skisportler die Loipe und auch das Flutlicht auf der Martinskapelle nutzen können. Nicht zuletzt will man mit den entsprechenden Reparaturen auch für die Zukunft gerüstet sein. Denn dort, wo Strahler ausgetauscht werden mussten, kam moderne, stromsparende LED-Technik zum Einsatz.

Skizunft Brend

Skifreunde aus Neukirch, Furtwangen, Linach, Gütenbach und Katzensteig gründeten 1949 einen Wintersportverein, die Skizunft Brend. Im Lauf der Jahrzehnte hatte dieser Verein unter anderem auch mehrere Olympia-Teilnehmer im Skisport. Der Verein ist immer noch sportlich sehr aktiv und betreibt vor allem auch eine umfangreiche Jugendarbeit. Vorsitzender der Skizunft Brend ist seit einigen Jahren Franz Kleiser.

