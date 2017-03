Furtwangen Werkrealschule Furtwangen stellt sich Kindern und Eltern vor

Es besteht reges Interesse an der Furtwanger Werkrealschule. Das wird bei einem Schnuppertag für die Schüler der vierten Klassen deutlich. Rektor Frank Wallner erklärt den Besuchern die Unterschiede der Schularten.

Schüler und ihre Eltern wurden einen Nachmittag lang über die Werkrealschule und ihre besonderen Angebote informiert. Sehr zufrieden war Rektor Frank Wallner mit der Resonanz: 15 Kinder kamen an diesem Nachmittag, die sich nach einem ersten Eindruck wohl auch alle an der Werkrealschule anmelden wollen. Für die künftigen Schüler hatte die Werkrealschule ein kleines Aktionsprogramm zusammengestellt.

Im Werk-Bereich konnten die Kinder selbst einen Schlüsselanhänger aus Kunststoff mit ihrem Namen gravieren und diesen dann natürlich auch mit nach Hause nehmen. Mit besonders viel Eifer waren sie auch in der Schulküche dabei, Muffins zu backen. Unterstützt wurden sie dabei von einigen Schülern der Werkrealschule, die sich freiwillig bereit erklärt hatten, an diesem Nachmittag hier mitzuarbeiten. Und schon bald duftete es durch das ganze Schulhaus entsprechend gut.

Die dritte Station hatte den Computer als Thema. Am Whiteboard, einer Computer unterstützten Schultafel, konnten die Besucher interaktive Spiele ausprobieren. So erfuhren sie, dass Schule bei Weitem nicht nur Routine und Leistungsdruck ist, sondern dass Schule auch viel Spaß machen kann.

Gleichzeitig machte sich dann Rektor Frank Wallner mit den Eltern zu einem Rundgang durch die Schule auf. Interessant war dieser Rundgang vor allem auch für diejenigen Eltern, die selbst schon hier zur Schule gegangen waren. Für sie war es interessant wie sich im Lauf der Jahre das Gebäude und vor allem die Ausstattung verändert hat.

Aber auch am Schulhof hat sich in dieser Zeit viel getan. Gleich zu Beginn machte Frank Wallner den Bildungsauftrag der Werkrealschule deutlich. Vor allem erklärte er die neuen Bildungspläne und die daraus entstehenden neuen Fächerverbünde. Dabei wies er auf die Unterschiede zwischen Realschule (am OHG) und Werkrealschule hin, auch wenn inzwischen in beiden Schulen der Hauptschulabschluss und die mittlere Reife erreicht werden können. Es sei auf jeden Fall immer noch sinnvoll, sich zumindest weitgehend an die entsprechende Grundschulempfehlung zu halten, auch wenn diese seit Jahren nicht mehr verbindlich ist und auch der weiterführenden Schule gar nicht bekannt gegeben wird.

Doch Anforderungen oder Unterrichtsablauf unterscheiden sich wieder deutlich. Ein großer Vorteil der Werkrealschule ist laut Frank Wallner das bei ihr immer noch bestehende Klassenlehrerprinzip: Der Klassenlehrer betreut die Kinder die meiste Zeit und unterrichtet auch mehrere Fächer. Zudem ermögliche die geringe Klassengröße mit 15 bis 20 Kindern ein intensives Arbeiten.

Inzwischen wurde an der Werkrealschule mit den neuen Bildungsplänen der Praxisanteil zum Bedauern von Rektor Frank Wallner und auch der Fachlehrer deutlich reduziert. Aber auch nach diesen Änderungen soll an der Werkrealschule auf diese Praxis viel Wert gelegt werden. Gerade diese Praxis-Erfahrung sei für die Firmen bei der Suche nach einem Arbeitsplatz von Bedeutung.