Furtwangen Wer dribbelt so spät durch Nacht und Wind?

Es ist ein Basketballer, den niemand find': Ein Unbekannter sportelt zu später Stunde in Furtwangen und bringt die Anwohner damit auf die Palme.

Furtwangen (li). Ein sportlicher Schlafloser soll mitten in der Nacht in der Innenstadt Basketball spielen. Was amüsant klingt, ist für schlafsuchende Anwohner ein Grauen: Über massive Lärmbelästigungen in diesem Zusammenhang berichtete Stadtrat Wolfgang Kern (FW) in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates.

Mehrere Bürger, so Kern, hätten ihn angerufen und sich über nächtliche Ruhestörungen beschwert. Sie fragten an, was die Stadt dagegen tun könne. Kern schlug vor, dass die Stadtverwaltung Vermieter anschreiben könnte, damit diese die Hausordnung durchsetzen. Vor allem aus dem Gebiet Baumannstraße und Bahnhofstraße würden sich die Belästigungen häufen.

Bürgermeister Josef Herdner sagte, dass die Verwaltung auch im engen Kontakt mit dem Allgemeinen Studierendenausschuss (Asta) der Hochschule stehe, damit diese Einfluss auf die Studierenden nehmen. „Die Idee, die Hauseigentümer für das Problem zu sensibilisieren, finde ich gut“, so Herdner.

Dazu passt übrigens auch ein Auszug aus der städtischen Polizeiverordnung: Haus- und Gartenarbeiten, die zu erheblichen Belästigungen anderer führen können, dürfen an Sonn- und Feiertagen ganztägig sowie an Werktagen in der Zeit von 20 bis 7 Uhr nicht ausgeführt werden. Basketball ist zwar kein Rasenmähen – aber das Aufklatschen des Balls zu nächtlicher Stunde nervt mindestens genauso.