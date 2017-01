Die Biomüll-Abfuhr bereitet Probleme. Bürger ärgert es, das Landratsamt erklärt die Ursachen.

Mit der Biomüll-Abfuhr am Mittwoch dieser Woche war Pietro Scuderi gar nicht zufrieden. Der Hausbesitzer aus der Laulestraße in Furtwangen hat die gefüllte braune Tonne gegen 8 Uhr an die Straße gestellt. Als er gegen Mittag von einem Termin nach Hause kam, wollte er die leere Tonne wieder in die Garage schieben. Weit gefehlt! Die Tonne war mit einem roten Zettelchen verziert. Dort stand, der Inhalt sei angefroren und Reste blieben im Behälter. Eine Einschätzung, die mit einem Blick unter den Deckel bestätigt wurde: Gut zu einem Drittel war die Tonne noch befüllt mit dem Biomüll von drei Haushalten.

Scuderi findet diese Vorgehensweise wenig bürgerfreundlich. Warum wird der Kippmechanismus nicht häufiger und energischer betätigt – zumal doch Zeit geblieben ist, um das Zettelchen zu hinterlassen? Haben die Müllwerker Zeitdruck? Gibt es keine Kulanz für diese extrem kalten Tage, fragt er sich? Immerhin habe er Mann ja seinen Müll nicht am Vorabend rausgestellt. Auch so manch anderer werde doch seinen Müll in der Garage deponieren? Am Ende müssen dann wohl die Anwohner das Müllfahrzeug abwarten um ihren Müll dann zeitnah an die Straße zu bringen.

Zu diesem Ärgernis hat das Landratsamt am Freitag ausführlich Stellung genommen. So hätten die Müllwerker grundsätzlich die Vorgabe, zwei Leerungsversuche durchzuführen. Erfahrungsgemäß führe weiteres Rütteln zu Materialverschleiß. Beim Rütteln bestehe, insbesondere bei tiefen Temperaturen, die Gefahr den Behälter zu beschädigen.

Normalerweise, so Sprecherin Heike Frank, seien die Sammeltouren so organisiert, dass der Tagesschicht genügend Zeit für die Leerung bleibe. Wenn viel Schnee liegt sind der Straßenverkehr und die Behälterleerung langsamer: eine Herausforderung für die einzelnen Fahrzeugbesatzungen. Die roten Zettelchen sollen dem Betroffenen zumindest eine Rückmeldung geben, dass man das Möglichste für eine Leerung getan habe. An sehr kalten Tagen könne sich der Bürger mit Mehrbedarfssäcken behelfen. In extremen Situationen oder begründeten Einzelfällen werden sogar kostenlose Mehrbedarfssäcke ausgegeben.

Tatsächlich solle Biomüll nicht am Vorabend herausgestellt werden. Dennoch bestehe an diesen kalten Tagen die Gefahr, dass der Müll schon in Tonnen gefriert, die in Garagen oder an Hauswänden stehen. Hier hat die Sprecherin Tipps: Beim Biomüll sollte auf trockenes Material geachtet werden. Zeitungspapier könne die Feuchtigkeit binden und gefrorenes Material in der Tonne könne beim Rausstellen gelockert werden.

"Glücklicherweise sind es im Winter meist nur wenige Tage oder Wochen mit extrem und dauerhaft frostigen Temperaturen. Nur in solchen Wetterphasen kommt es zu auffallend vielen Problemen bei der Biomüllabfuhr", so die Sprecherin. Bei weniger extremen Wetterlagen reichten in den meisten Fällen die üblichen Empfehlungen zur Vermeidung von Problemen aus – wie auch die Bereitstellung der Biomülltonne erst am Abfuhrtag.