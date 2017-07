Furtwangen Weniger Kinder in Schönenbach

Weniger Kinder in Schönenbach

Die Ortschaftsräte haben die Bedarfsplanung für den Kindergarten verabschiedet – derzeit liegt die Auslastung bei 80 Prozent.

Furtwangen (bfg) Zur letzten Sitzung vor den Sommerferien trafen sich die Ortschaftsräte Schönenbach im Technischen Rathaus Schönenbach, um Baugesuche, die Gestaltung der Allmendstraße zu beraten sowie die Bedarfsplanung für den Kindergarten St. Nikolaus zu beschließen. Ein kurzfristig eingebrachtes Baugesuch wurde einstimmig befürwortet. In der Josef-Zähringer-Straße 36/1 soll am Gebäude ein bestehendes Satteldach abgetragen und angehoben werden. Um zusätzlichen Wohnraum zu schaffen, sollen auf der Südseite zwei Gauben eingebaut werden, die Nachbarschaftsanhörung laufe bereits, so Ortsvorsteher Hansjörg Hall.

Auch bei einem laufenden Bauantrag kam jetzt die Entscheidung. Das Autohaus an der Obertalstraße erhielt die Befreiung von Bauauflagen, die Baulinie ist leicht überschritten. Gebaut werden sollen zwei Carports, deren Bedachung den Gewässerrandstreifen der Breg tangiert.

Im Gemeinderat wurde die Bedarfsplanung für die Kindertageseinrichtungen verabschiedet. Hall stellte diese für den Kindergarten St. Nikolaus in Schönenbach vor. Der Kindergarten hat 25 Plätze, eine altersgemischte Halbtagesgruppe mit verlängerten Öffnungszeiten. Drei Kleinkinder unter drei Jahren werden betreut, sie belegen wegen des höheren Betreuungsaufwands jeweils zwei Plätze. Die Auslastung liege derzeit nur bei 80 Prozent, der Kostendeckungsgrad bei 13 Prozent. Eine Erhöhung der Kinderzahl wäre wünschenswert, denn Lage und Ausstattung des Kindergartens seien optimal. Zwölf bis 17 Kinder und bis zu drei Kinder unter drei Jahren sind für das kommende Kindergartenjahr geplant, die Wahlfreiheit der Eltern für eine Einrichtung bleibt. Die Zahlen sind rückläufig, so Anja Siedle, man müsse an der Attraktivität arbeiten.

In Schönenbach sind keine Kinder aus anderen Kommunen untergebracht. Arnold Hettich wünschte sich Zahlen, wie viele Schönenbacher ihre Kinder woanders unterbringen. Moderat steigen die Elternbeiträge für die Kindertageseinrichtungen.

Nachdem nun der Kreisel beim REWE fertig ist, soll auch die Allmendstraße saniert werden. Die Straße ist breit und verleite zum viel zu schnellen Fahren. Deshalb votierten die Ortschaftsräte einstimmig für eine Verengung durch einen breiten grünen Mittelstreifen mit Bäumen. Die Forderung eines Anwohners zur Einrichtung einer 30-er Zone wird bei der nächsten Verkehrsschau besprochen.

In Diksussion ist auch, ob die Umgehungsstraße künftig als Vorfahrtstraße umgewidmet werden kann. Auf eine schnelle Umsetzung der Planung kann man nicht hoffen, die bevorzugte Variante kostet 236 000 Euro, während die reine Straßensanierung 145 000 Euro kosten würde. Der Bahndamm ist seit einiger Zeit mit Pollern gesperrt, um Durchfahrten zu verhindern. Dies geschah auf Wunsch von Bahndammbewohner, so Ortsvorsteher Hansjörg Hall auf Anfrage von Arthur Schneider. Die Anwohner haben Schlüssel, um ihn wie gewohnt nutzen zu können.

Arnold Hettich monierte, dass die Stadt den Sportfreunden Schönenbach eine Rechnung gestellt habe. Die Hinweistafel beim Sportfest auf den Festbetrieb als Warnung für die Durchfahrt wurde beim Fest entwendet. Nun stellte die Stadt dies dem Verein mit 75 Euro in Rechnung mit den Hinweis, dass die Tafel zudem „verkehrstechnisch nicht erforderlich“ sei.