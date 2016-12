Furtwangen Weg vom Pinsel: Renato Sina greift zum Tablet

Der Künstler Renato Sina experimentiert in seiner Malerei abseits vom klassischen Pinsel. Eine neue Ausstellung in den Volkshochschul-Räumen zeigt seine Werke, die digital auf einem Tablet entstanden sind. Die Betrachter fühlen sich sogar an Jackson Pollock erinnert.

Eine umfangreiche Ausstellung von Renato Sina ist in den Räumen der Volkshochschule Oberes Bregtal (VHS) zu sehen. Neue Dimensionen der Malerei werden dabei eröffnet: Weg vom Pinsel – hin zum Tablet.

„Willkommen in gemütlicher Enge“, so begrüßte Geschäftsstellenleiterin Karin Kretschmer die Gäste in der VHS-Küche, um die Ausstellung zu eröffnen. Verschiedene Bilder und Fotografien dekorieren seit längerer Zeit die oberen Räume der VHS. Im großen Parterre-Ausstellungsraum sind gegliedert Farbgrafiken, Fotografien, Aquarelle und Acryl-Malereien zu sehen.

Umrahmt wurde die Vernissage von typisch spanischer Gitarrenmusik durch Stephan D. Weisser und Michael Rück, darunter die „Erinnerungen an Alhambra“ von Francisco Tárrega.

Laudator Mateusz Budasz wies darauf hin, dass Sina derzeit einen Kurs bei ihm und der Künstlerin Ariane Faller belege. Er betonte, dass seine Frau und er offen für jegliche Techniken seien. „Die Teilnehmer sollen abgeholt werden, wo sie stehen“, um sich entsprechend weiter bilden zu können. Zur abstrakten Gestaltung sei Sina schon früh geraten und zeige sich äußerst experimentierfreudig.

Der Umgang mit Materialien und das immerwährende Probieren ende in einer geistigen Auseinandersetzung, die im Sinne des Action-Paintings eines Jackson Pollock vollzogen werde. Technik werde nicht initiiert, sondern an anderen Künstlern könne sie sich weiter entwickeln und individuell weitergeführt werden. Pollock trug Farbe auf, bis das Bild stimmig war. Sina arbeite ähnlich, aber mit kleinerem Format und seine Gegenständlichkeit in fotografischen Arbeiten käme malerisch daher. Dazu sagte ein Besucher: „Das muss man erst in den Blick bekommen.“

Sina ist moderner Technik aufgeschlossen, was er mit einem Tablet demonstrierte. Mit dem Malprogramm Picsart, das nach einem weiteren Besucher für Sina „Arbeitsmittel“ darstellt, malt er. Größe, Deckkraft und andere Startmittel werden einprogrammiert. Dann beginnt die Malarbeit. Das Produkt kann durch Übermalen, zeichnerische Veränderungen und neue Farbaufträge in eine endgültige Form gebracht werden, um dann über ein Foto-Entwicklungsunternehmen zu einem gerahmten Bild zu werden. Die Ergebnisse sind verblüffend und allein sie sind Anreiz, die Ausstellung, zu besuchen.

Die Bilder sind bis Ende März 2017 zu den VHS-Öffnungszeiten zu sehen.