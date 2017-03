Vöhrenbach Wasserversorgung in Vöhrenbach: Gebühren werden neu berechnet

Wasserversorgung in Vöhrenbach: Gebühren werden neu berechnet

Die Stadt Vöhrenbach leitet jetzt eine bürgerfreundlichere Wasserversorgungssatzung in die Wege.

Eine missverständliche Kommunikation zwischen Zuschussbehörden und Stadt einerseits sowie die Weitergabe dieser Kommunikation an betroffene Bürger andererseits führte nun dazu, dass die Stadt Vöhrenbach eine bürgerfreundlichere Wasserversorgungssatzung in die Wege leitete. Der Gemeinderat stimmte zu.

Für die Villinger- und die Krankenhausstraße wurde kommuniziert, dass die Zuschüsse nicht nur für den öffentlichen Bereich erfolgen, sondern auch für die Hausanschlüsse, sodass die Kommune die Gesamtkosten übernommen hätte. Dies wurde im Nachhinein durch die Rechtsaufsicht negiert. In Zusammenarbeit mit Rechtsaufsicht und Gemeindetag will nun die Stadtverwaltung Vöhrenbach sowohl Abwasserbeseitigungs – als auch Wasserversorgungssatzung an die Mustersatzung des Gemeindetags anpassen.

Dies ergibt, dass künftig die gesamten Grundstücksanschlüsse vom Abzweig der Hauptleitung bis ins Gebäude von der Stadt hergestellt, im Bedarfsfall erneuert und unterhalten werden, jedoch vom Eigentümer nur die anteiligen Kosten ab Grundstücksgrenze an die Stadt zurück erstattet werden müssen. Daher müssten die zusätzlichen Kosten zukünftig über die Gebühren oder bei Neuerschließungen auch über die Beiträge erhoben werden. Daher müssten auch Beiträge und Gebühren neu berechnet werden.

Grundsätzlich, wie Bürgermeister Robert Strumberger feststellte, habe die Neuregelung den zusätzlichen Vorteil für Eigentümer, dass ein Schaden im Straßen- oder Gehwegbereich nicht mehr vom Eigentümer, sondern künftig von der Stadt bezahlt wird.

Da diese Neuberechnung jedoch viel Zeit in Anspruch nehmen werde und auch die nötigen Mittel im Haushalt nicht eingestellt seien, könne nur ein Grundsatzbeschluss zu dieser Änderung gefasst werden.

Somit werde die Verwaltung beauftragt, die Satzungsänderungen vorzubereiten, notwendige Änderungen einzuarbeiten und parallel neue Beitrags- und Gebührenberechnungen zu veranlassen. Der Gemeinderat stimmte diesem Vorschlag letztendlich einhellig zu.